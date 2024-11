Kostenloser Tauchtrip nach Australien für DEMA-Besucher

Das spezialisierte Reisebüro Diveplanit Travel stellt den Besuchern der weltgrößten Tauchmesse DEMA in Las Vegas (19.-22. November) in einer Reihe von Seminaren die besten Tauchziele Australiens vor – und bietet außerdem die Chance, eine besondere Reise nach Down Under zu gewinnen.

Tauchplanit hat auf der Messe sein Wissen über das 2000 km lange Great Barrier Reef (GBR) weitergegeben, darunter ein Update zum Gesundheitszustand des Riffs nach der diesjährigen globalen Massenbleiche, und außerdem wurden Begegnungen mit Australiens „Great Eight“ mit Meeresbewohnern präsentiert, von Zwergwalen bis zu Fetzenfischen.

Und ein glücklicher Teilnehmer an den Seminaren kann Hin- und Rückflüge in der Economy Class für zwei Personen von Los Angeles nach Melbourne, Brisbane oder Sydney mit United Airlines gewinnen, zusammen mit einer dreitägigen Tauchsafari für zwei Personen zum Tauchen an den Ribbon Reefs auf dem Tauchsafari-Boot. Geist der Freiheit, und ein viertägiges Tauch- und Unterkunftspaket für zwei Personen am südlichen Great Barrier Reef, vom Heron Reef bis zur Lady Musgrave Island, mit Dive Spear Sport 1770.

Diveplanit hat auch eine Sammlung australischer DEMA Show Group Sonderangebote, mit exklusiven Rabatten und Zulagen für Reiseleiter, die Zusatzleistungen zum GBR-Erlebnis zur Erkundung des Daintree-Regenwalds und Sydneys über und unter Wasser sowie Pakete für das Ningaloo Reef, 1770 und private Zwergwal-Charter umfassen.

Das GBR bietet eine breite Palette an Taucherlebnissen, sagt Diveplanit, von pelagischen Action- und Strömungstauchgängen in den abgelegenen Korallenriffen und Begegnungen mit Zwergwalen und Riesenbarschen an den Ribbon Reefs im hohen Norden bis hin zu Begegnungen mit nistenden Schildkröten auf Heron Island und sich paarenden Mantas auf Lady Elliot Island im äußersten Süden.

Zu den Great Eight-Erlebnissen des Veranstalters gehören das Schwimmen mit Zwergwalen auf dem GBR und Walhaien in Ningaloo sowie das Beobachten von Manta-Schwärmen auf Lady Elliot Island. In Sydney kann Diveplanit Tauchern zeigen, wo sie Zwergseedrachen und die „versteckten Makrowunder“ des Hafens von Sydney finden können.

Südaustralien bietet seine einzigartigen Fetzenfische, Weiße Haie bei den Neptune Islands und die jährliche Orgie von mehr als 200,000 Riesentintenfischen in Whyalla.

Heute (21. November) gibt eines der Seminare ein Update zum Gesundheitszustand der Korallen im GBR und zeigt, wie die Bürgerwissenschaft dabei hilft, das riesige Riffsystem zu untersuchen. Jeder kann dazu beitragen, sei es durch einen persönlichen Besuch des GBR oder durch Fernhilfe bei der Analyse der Tausenden von Bildern, die täglich von Tauchern, Schnorchlern und Reiseveranstaltern in eine globale Datenbank hochgeladen werden. Besuchen Sie die Sitzung um 11 Uhr PTZ in Raum S206 im Las Vegas Convention Center.