Freitaucher spürt erstaunten Ringbesitzer auf

Der in Großbritannien geborene und auf Barbados geborene Meister im Freitauchen, Alex Davis, suchte mit einem neu erworbenen Metalldetektor den Meeresboden vor seiner Wahlinsel in der Karibik ab, als das Gerät anfing, Pieptöne von sich zu geben, die auf das Vorhandensein von Edelmetallen hinweisen konnten.

Der Hurrikan Beryl hatte im Sommer Sandschichten vom Untergrund unter Wasser gefegt, doch was Davis mit seinem Detektor bislang gefunden hatte, waren hauptsächlich Münzen, Flaschendeckel und Bleigewichte.

Als der Freitaucher in 2 m Tiefe vor Miami Beach an der Südküste unter abgestorbenen Korallen und Sand grub, fand er einen kaum angelaufenen Goldring mit einem Hirschemblem und einem eingelegten dunkelroten Stein. In den Ring waren die Worte „McMaster University 1965“ und die Initialen „FMP“ eingraviert.

Der Abschlussring war nur leicht angelaufen (Alex Davis)

Davis, der ursprünglich aus Perrnaporth in Cornwall stammt, hat in Barbados elf nationale Rekorde im Freitauchen aufgestellt, betreibt nach eigenen Angaben die erste Freitauchschule der Insel und arbeitet seit 11 als AIDA-Meisterausbilder und Speerfischführer. Sein aktueller Rekordtauchgang mit konstantem Gewicht (CWT) war 2013 m tief, und er hält auch den nationalen Rekord im freien Immersionstauchen (FIM) mit 92 m.

Später am selben Tag kontaktierte er Mitarbeiter des kanadischen Universität in Hamilton, Ontario, um zu erklären, was er gefunden hatte. Eine Suche in ihren Archiven ergab einen Namen, der zu den Initialen auf dem Ring passte: Frederick Morgan Perigo.

Als Davis Kontakt zu Perigo aufnahm, bestätigte dieser erstaunt, dass er den Siegelring zu seinem Abschluss an der Fakultät für Naturwissenschaften der McMaster University im Jahr 1965 erhalten hatte. Er hatte ihn zwölf Jahre lang getragen und war traurig, als er ihn bei einem Besuch in Barbados mit seiner Frau und seinen Kindern verlor.

„Eines Tages watete ich mit meinem jüngeren Sohn ins Meer“, sagte Perigo. „Er wurde von einer Welle umgeworfen, also versuchte ich, ihn festzuhalten. Er zog an meiner Hand und mein Mac-Alumnus-Ring fiel ab. Wir suchten danach, aber ohne Erfolg.“ Er hatte nicht erwartet, seinen Besitz je wiederzusehen.

Morgan Perigo: „Was für eine wundervolle Überraschung!“ (Morgan Perigo)

Da Davis wusste, dass ein besonderer Anlass bevorstand, schickte er den Schmuck sofort an Perigo und er kam noch am selben Tag an. „Was für ein wunderbares, unerwartetes Geschenk zum 83. Geburtstag!“, war die erfreute Reaktion des Besitzers.

Auch auf Divernet: DIVER BRINGT RING NACH 60 JAHREN ZURÜCK, Taucher findet 1979 verlorenen Ehering, TAUCHER BERGT RING – ZUR ERLEICHTERUNG DES MERCEDES F1 TEAMS