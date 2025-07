Die Freitaucher Jerald & Artnik sind Weltklassetaucher auf den Bahamas

Der Franzose Arnaud Jerald und die Slowenin Alenka Artnik haben beim abgespeckten Vertical Blue-Wettbewerb 2025, der jährlich in Dean’s Blue Hole auf den Bahamas stattfindet, neue Weltrekorde im Freitauchen aufgestellt.

Der erste CMAS-Weltrekord fiel in der Disziplin „Constant Weight with Bifins“ (CWTB). Der 29-jährige Jerald sprang in 125 Minuten und 3 Sekunden auf 54 Meter und brach damit den Rekord, den er selbst zwei Jahre zuvor bei diesem Event mit einem Sprung von 122 Metern aufgestellt hatte.

The new CMAS Die Rekordtiefe entspricht nun der Tiefe, die Alexey Molchanov letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft auf Korsika unter den AIDA-Regeln aufgestellt hat. Doch dann, am 5. Tag von Vertical Blue (6. Juli), legte Jerald noch einen drauf und schaffte einen erfolgreichen 126-m-CWTB-Tauchgang in weitaus schnelleren 3 Minuten und 45 Sekunden.

Berichten zufolge hatte er während des Wettkampfs keinen zweiten Versuch geplant, sondern entschied sich, tiefer zu gehen, weil er sich stark fühlte.

Fühlt sich stark: Arnaud Jerald

„Ich erinnere mich an jeden Moment, an jeden Temperaturwechsel im Wasser und besonders an den Moment, als ich den Boden erreichte und mir sagte: Wow, jetzt bin ich ganz weit von der Oberfläche entfernt!“, sagte er. „Ich wünsche jedem, dass sich seine Träume erfüllen. Es ist lange her, dass ich vor Freude geweint habe.“

Schwierigste Herausforderung

Am 7. Tag (9. Juli) stellte Artnik einen Weltrekord bei den Frauen auf, ihren 17. bis heute. Die 43-Jährige erreichte 123 m im konstanten Gewicht (CWT) in 3 Minuten und 46 Sekunden.

„Dieser Tauchgang war wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, die ich je gemeistert habe“, sagte sie hinterher über ihre Leistung mit der Monoflosse. „Diese spezielle Disziplin und Tiefe waren mit so viel Schwere, Angst, Zweifeln und Kämpfen verbunden.“

„Was sich einst als das erstaunlichste Erlebnis anfühlte (mein 122-Meter-Tauchgang von 2021), wurde später zu meiner größten Belastung: ‚Wie kann ich einen so perfekten Tauchgang wiederholen?‘ oder ‚Kann ich es noch einmal schaffen?‘“ Die Tiefe entspricht der der italienischen Taucherin Alessia Zecchini AIDA Weltrekord.

Nur 20 Freitaucher, die als „Elite-Athleten“ ausgewählt wurden, nahmen an der diesjährigen Vertikales Blau Die Veranstaltung fand vom 1. bis 11. Juli statt. Ziel der Änderung war es, den Fokus auf tiefere Tauchgänge, optimalen Zugang zu den Tauchplätzen, mehr individuelle Sicherheit und bessere Bedingungen für Rekorde zu legen.

