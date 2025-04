Eistauchen, Klimmzüge: Freitaucher streben Rekorde an

Nachdem er in einem zugefrorenen See auf eine Tiefe von 56 m hinabgestiegen war, hat der Schweizer Freitaucher Waldemar „Valdy“ Bruderer einen neuen Guinness-Weltrekord für den tiefsten Apnoetauchgang unter Eis ohne Neoprenanzug oder Flossen aufgestellt.

Bruderers Tauchgang am 27. Februar dauerte 2 Minuten und 47 Sekunden. Der Tauchgang fand am Silsersee in den Schweizer Alpen statt, dessen Höhe von über 1,800 Metern über dem Meeresspiegel die Herausforderung zusätzlich erhöhte. Die Wassertemperatur betrug -1 °C, die Lufttemperatur um den Gefrierpunkt. Nach dem entspannenden Tauchgang konnte sich Bruderer in einer mobilen Sauna aufwärmen.

Bruderer aus Zürich arbeitet als Dozent bei der Kaluna Freitauchen Schule. Er begann als Sporttaucher, bevor er 2018 zum Freitauchen und dann zum Trainer wechselte.

Sein Tauchgang wurde bisher nicht im Guinness-Buch der Rekorde (GWR) verzeichnet, und das Gleiche gilt für einen extremen horizontalen Tauchgang unter Eis, der am 20. März von der russischen Freitaucherin Ekaterina Nekrasova durchgeführt wurde.

Nekrasova soll mit einem Atemzug 122 Meter unter der gefrorenen Oberfläche des Baikalsees geschwommen sein, wobei sie Bi-Flossen, aber keinen Wärmeschutz trug. GWR schreibt diesen Frauenrekord vorerst Mandy Sumner aus den USA zu, die im März 75 im norwegischen Kongsberg vergleichsweise bescheidene 2024 Meter durchschwamm.

Ekaterina Nekrasova nach ihrem Untereisschwimmen

Das Apnoe-Schwimmen fand im Rahmen des Freitauchfestivals „Unter dem Eis des Baikalsees“ statt, das 2023 erstmals stattfindet. Eine andere Russin, Olga Malkina, soll ihren eigenen, vier Jahre alten GWR-Tiefenrekord unter dem Eis von 63.8 m gebrochen haben, indem sie mit Monoflosse und Neoprenanzug auf 71 m hinabtauchte.

Bis zur Bestätigung von Weltrekorden kommt es oft zu langen Verzögerungen und eine besondere Leistung im Anhalten des Atems wurde erst kürzlich, etwa acht Monate nach dem Ereignis, von GWR anerkannt.

Dieser Warmwassertauchgang fand am 2. August letzten Jahres statt, als der ägyptische Freitaucher Ramy Abdelhamid an einem Ort vor dem Ferienort Dahab am Roten Meer 33 Unterwasser-Klimmzüge mit einem Atemzug durchführte.

Ramy Abdelhamid schaffte 33 Unterwasser-Klimmzüge in Dahab

Der 36-Jährige folgte einer Leitlinie bis zu seiner Klimmzugstange, die in einer Tiefe von 9 Metern im Sand verankert war.

„Viele Leute denken, es sei einfach, weil man sich unter Wasser hochzieht und der Auftrieb hilft – das stimmt auch, aber die Herausforderung bestand darin, mich wieder nach unten zu drücken“, sagte er gegenüber GWR. Den Rekord zu sichern, sei „ein ziemlich unbeschreibliches Gefühl“ gewesen, sagte er.

Auch auf Divernet: Unterwasser-Model-Shootings sind gerade in Deko übergegangen, Freitaucherin stellt sich auf absoluten Rekordsprung ein, Blindes und querschnittsgelähmtes V6-Paar bricht Tauchrekord, Weitere Weltrekorde im Eistauchen gebrochen