Polnische Freitaucher sorgen in Athen für Furore

Letzte Woche wurden in Griechenland sechs Weltrekorde im horizontalen Freitauchen gebrochen – und fünf davon wurden von zwei Freitauchern und einer Freitaucherin aus Polen aufgestellt.

Mateusz Malina stellte drei dieser neuen Rekorde auf, zwei davon waren absolut (d. h. sie wurden sowohl nach den Regeln von CMAS als auch nach den Regeln von AIDA bewertet), bei der CMAS-Weltmeisterschaft im Freitauchen in der Halle 2025, die im Olympic Aquatic Centre in Athen stattfand.

Rund 200 Freitaucher aus 40 Ländern nahmen an der Veranstaltung teil. Die Taucher werden in Altersklassen – Junioren (15–17), Senioren (18–49) und Masters (50–70+) – eingeteilt, um in Vorläufen um Turniermedaillen zu kämpfen. Die Veranstaltung bietet auch jedes Jahr die Möglichkeit, Rekorde aufzustellen. Die Ergebnisse wurden auf der Freitauch-Website zeitnah veröffentlicht. Moltschanow.

Am 21. Mai gelang es Malina, in der Disziplin Dynamic With Bifins (DYNB) 300 m mit einem Atemzug zu schwimmen.

Sechs Bahnen eines olympischen Beckens unter Wasser auf diese Weise zu schwimmen, war zuvor nur mit einer Monoflosse möglich (Malina schaffte dies 2016 als Erste). Bahnen von 50 Metern machen es laut Molchanovs schwieriger, längere Distanzen zurückzulegen als in einem herkömmlichen 25-Meter-Becken, da es weniger Abstoßbewegungen von der Wand für zusätzlichen Vortrieb gibt und die Schwimmdistanz zwischen den Wendungen länger ist.

Malina beschloss, es langsam und locker anzugehen, und sein Tauchgang in 4 Minuten und 53 Sekunden übertraf den bisherigen AIDA-Bifins-Rekord von 290 m, den er 2022 aufgestellt hatte.

Die Leistung war umso bemerkenswerter, da Malina erst am Vortag einen neuen CMAS-Weltrekord im Dynamic No aufgestellt hatte. Fins (DNF) mit einer Weite von 239.5 m. Der Athlet dominiert diese Disziplin seit 2014, als er die 226-m-Marke erreichte und damit absoluter Weltrekordhalter wurde.

Der neue CMAS-Rekord war 1.5 m länger als der, den Malina letztes Jahr aufgestellt hatte, aber er hält auch weiterhin den absoluten Weltrekord von 250 m aus dem Jahr 2022.

Dann gestern, am letzten Tag des Wettbewerbs (24. Mai), rundete Malina seine Woche ab, indem er einen neuen absoluten Weltrekord im Dynamic With aufstellte Fins (DYN), mit einer Monoflosse 326.5 m in 4 Min. 31 Sek. zurückgelegt.

Damit übertraf er seinen eigenen bisherigen Weltrekord, den er bei der entsprechenden Veranstaltung im Jahr 5 aufgestellt hatte, um 2022 m und macht den Polen zum absoluten Weltrekordhalter in allen drei dynamischen Apnoe-Disziplinen: DNF, DYNB und DYN.

Auch bei den weiblichen Teilnehmern kam es in Athen inzwischen zu Durchbrüchen.

Ebenfalls am letzten Tag der Meisterschaft gelang es zwei dieser Freitaucher, gleichzeitig den neuen absoluten Weltrekord von 284 m im DYN aufzustellen.

Für die Polin Julia Kozerska war es der zweite Weltrekord, den sie bei diesem Wettkampf aufstellte, während die andere Taucherin, Mirela Kardasevic aus Kroatien, ihren bestehenden Rekord verteidigte, den die beiden um 2 m verbesserten.

Zwei absolute Weltrekorde für die Polin Julia Kozerska

Kardasevics Tauchgang dauerte 4 Minuten und 1 Sekunde, während die Polin, die später ins Wasser kam, die erforderliche Distanz in gemächlichen 5 Minuten und 13 Sekunden zurücklegen konnte.

Kozerska hatte bereits am ersten Tag mit 214 m einen neuen absoluten Weltrekord in der DNF-Disziplin aufgestellt. Damit hatte sie ihren bisherigen CMAS-Weltrekord von 211.5 m aus dem letzten Jahr und ihren AIDA-Rekord von 213 m aus dem Jahr 2023 gebrochen.

In Athen stellte die 3-jährige deutsche Teilnehmerin Heike Schwerdtner am dritten Tag im Statischen Apnoe-Wettbewerb (STA) einen sechsten Weltrekord auf. Sie hatte bereits Anfang des Jahres nach den AIDA-Regeln einen neuen absoluten Rekord von 54 Minuten und 9 Sekunden aufgestellt und gab sich in Athen mit einer Zeit von 22 Minuten und 9 Sekunden zufrieden, was für einen neuen Rekord reichte. CMAS Weltrekord.

Der absolute STA-Rekord der Männer besteht nun schon seit 16 Jahren – der Franzose Stéphane Mifsud hielt 11 nach den AIDA-Regeln 35 Minuten und 2009 Sekunden lang unter Wasser den Atem an.

