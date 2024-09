Harte Bedingungen führen zum Weltrekord im Freitauchen

Mit der Zeit wird es für Freitaucher immer schwieriger, Weltrekorde zu brechen – und das umso mehr, wenn schlechtes Wetter mitspielt. Bei der 33. AIDA Depth World Championship auf Korsika wurde nur ein neuer Weltrekord aufgestellt, denn Serienrekordbrecher Alexey Molchanov konnte einen früheren Tieftauchgang übertreffen.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-Fins (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

Aufgrund der schwierigen Bedingungen für die Teilnehmer wurde der Wettkampf um 24 Stunden auf den 10. September verschoben. Der russische Freitaucher, der als „neutraler Einzelathlet“ antrat, tauchte auf 125 m ab – 2 m tiefer als die Tiefe, die er letztes Jahr beim gleichen Wettkampf in Limassol, Zypern, erreicht hatte. Sein Tauchgang dauerte 4 Minuten und 23 Sekunden.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two Zwecke is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

In den letzten Jahren war Arnaud Jerald in der Regel Molchanovs einziger enger Konkurrent bei den CWTB. Ohne den französischen Freitaucher hätte er es in diesem Jahr ruhig angehen und trotzdem eine Goldmedaille bei den Meisterschaften gewinnen können.

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No Fins (CNF) world record.

35. Weltrekord

Molchanov hält bereits den absoluten CWTB-Rekord von 124 m, den er letztes Jahr bei der 7. CMAS-Freitauch-Weltmeisterschaft in Roatan, Honduras, aufgestellt hat. Der neueste Weltrekord war sein siebter in dieser Disziplin und der 35. insgesamt in seiner Karriere.

Molchanov ist außerdem Inhaber des AIDA Weltrekorde in Monoflosse mit konstantem Gewicht (CWTB) (136 m) und variablem Gewicht (156 m).

Der Wettbewerb endete am 15. September, nachdem die Teilnehmer im Laufe der Woche zwei kontinentale und 36 nationale Rekorde aufgestellt hatten.

In einer Gesamtkategorie werden jene Freitaucher belohnt, die in den Disziplinen Free Immersion, CWT, CNF und CWTB herausragende Leistungen erbracht haben. So wurde der Kroate Petar Klovar zum Gesamtsieger der Männer gekürt, während Marianna Gillespie aus Frankreich, die als internationale Einzelsportlerin antrat, zum dritten Mal in Folge den Titel bei den Frauen holte.

