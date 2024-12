Rekordtauchgang unter dem Eis auf immersivem Video

Der neuseeländische Freitaucher Ant Williams stellte im vergangenen Jahr einen Guinness-Weltrekord für den tiefsten Tauchgang unter Eis (70 m) auf. Zu Beginn dieses Jahres stellte er einen neuen Distanzrekord unter Eis auf, der von der CMAS (World Confederation of Underwater Activities) bestätigt wurde, dem Wettkampfverband, der solche Kaltwasserleistungen anerkennt.

Der Rekord für dynamisches Apnoetauchen in kaltem Wasser (in diesem Fall 0.2 °C) bestand darin, Ende März im isländischen See Stiflisdalsvatn mit Flossen und Neoprenanzug 182 m von Eisloch zu Eisloch zurückzulegen. Der Rekordversuch wurde für Eistauchen, die dritte Folge von Abenteuer, eine Serie, die für das immersive Headset Apple Vision Pro entwickelt wurde.

Williams' Ziel war der 175-Meter-Rekord, den der 6 Meter große französische Freitaucher Arthur Guerin-Boeri sieben Jahre zuvor aufgestellt hatte. „Es gibt andere in diesem Sport, die körperlich besser dafür geeignet sind als ich – sie sind größer und schlanker, mit längeren Lungen und daher einem größeren Lungenvolumen“, räumte Williams ein.

Dreharbeiten zum Rekordversuch (Atlantic Productions)

„Aber worin ich unschlagbar bin, ist meine Fähigkeit, meinen Geist so intensiv auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren, dass ich das Risiko eines Scheiterns fast vollständig eliminiere.“

Guerin-Boeri hält den CMAS-Rekord im Untereisschwimmen ohne Flossen, sowohl mit Wärmeschutz (120 m) als auch nur mit Speedos (105 m).

Im Zentrum des Geschehens

Apple Immersive Video ist ein 180° Medienformat, das hochauflösendes Video und Spatial Audio verwendet, um den Zuschauer auf dem in diesem Jahr eingeführten Spatial-Computer Apple Vision Pro mitten ins Geschehen zu versetzen. Apple Immersive Video-Serien wie Abenteuer stehen APV-Benutzern kostenlos zur Verfügung.

„Ant hat einen Hintergrund in Sportpsychologie und trainierte Extremsportler, bevor er selbst einer wurde. Man kann also verstehen, wie er eine so einzigartige mentale Stärke erlangte, die die allerbesten Athleten brauchen, um die Spitze ihres Sports zu erreichen“, sagte der britische Direktor von Eistauchen, Charlotte Mikkelborg.

„Was Ant in Island geleistet hat, ist wirklich phänomenal. Und auch technologisch betritt dieses Werk Neuland, denn diese Folge führt Sie unter das Eis, in der höchstauflösenden Action-Aufnahme, die jemals unter Wasser gemacht wurde. Die Zuschauer werden sich bei diesem waghalsigen Abenteuer vollkommen bei Ant dabei fühlen.“

Ein 2D-Trailer ist zu sehen auf apple TV und Atlantische Produktionen Social-Accounts auf X und Instagram. Zuschauer können auf den Plattformen auch einen Blick hinter die Kulissen von Williams werfen.

