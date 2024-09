Der Weltrekord für das tiefste Unterwasser-Model-Fotoshooting wird voraussichtlich erneut den Besitzer wechseln, da der Standort nach drinnen verlegt wird und die Aufnahmetiefe auf unter 45 m gesenkt wird.

Der jüngste Versuch entspricht vielleicht nicht dem ursprünglichen Geist des kühlen Freiwassertauchens, der 2021 zur Entstehung der „DUMP“-Rekorde führte, aber laut Guinness World Records (GWR) besteht kein Hindernis für den Zutritt, da die Dreharbeiten in einer geschlossenen polnischen Anlage stattfinden, in der das Wasser umso wärmer wird, je tiefer man geht.

Unterwasser-Modeshootings mit dem Ziel der GWR-Anerkennung fanden 2021 im kanadischen Lake Huron statt, wo der kanadische Fotograf Steve Haining das Model Ciara Antoski auf einem 6m tiefes Schiffswrack, wie berichtet Divernet.

Haining aufgebaut auf der Leistung im Jahr 2023 mit Model Mareesha Klups, dieses Mal auf einem Wrack in 30m Tiefe, bevor der Rekord wurde beansprucht Ende letzten Jahres von der chilenischen Fotografin Pia Oyarzún und dem kanadischen Model Kim Bruneau an einem spektakulären 40-Meter-Standort auf den wärmeren Bahamas.

Ende August fand dann in 45.4 m Tiefe in Europas tiefster künstlicher Tauchanlage, dem Warsaw Deepspot, eine Session mit dem Titel „Wings In The Deep“ statt. Am Boden des zylindrischen Schachts kann die Wassertemperatur bis zu 34 °C erreichen.

Kostümwechsel: Zeit für die Flügel (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

This time the photographer was Belgian ex-military scuba diver Filip Blommaert, who runs underwater model / fashion-Fotografie Geschäft Lemurvision und ist „immer offen für neue Ideen und Herausforderungen“.

Auf der Suche nach einem Weltrekord

On a recent trip to the Philippines to photograph world champion freediver Alessia Zecchini, Blommaert had met Austrian freediver Christin Gerstorfer. She holds AIDA national women’s records for Constant Weight No Fins (46m) and Bi-Fins (60m), but when she told Blommaert that what she really wanted was a world record he had the solution.

In Polen stellte Deepspot sein Team aus Sicherheitstauchern zur Verfügung, während die Maskenbildnerin Marike De Meester für das Aussehen von Blommaerts Modell Gerstorfer sorgte. Zwei Aufbau- und zwei Shooting-Tauchgänge mit dem Freitaucher in jeweils unterschiedlichen Kostümen nahmen der Crew etwa eine Stunde Zeit im Pool.

Gerstorfer war beschwert und statt einer Tauchausrüstung tauchte sie immer eine Minute lang ab, bevor sie mit Hilfe eines DPV wieder an die Oberfläche schwamm. Ein unvorhergesehenes Problem war jedoch, dass ihre „Flügel der Tiefe“ aus Pappe unerwartet schwimmfähig – und letztlich zerbrechlich – waren.

Der Dreh wurde gefilmt, protokolliert und bezeugt und muss nun noch bestätigt werden von GWR. „Für den Rekordtitel des tiefsten Unterwasser-Model-Fotoshootings besagt eine der Richtlinien, dass ‚keine Unterscheidung hinsichtlich des Gewässers gemacht wird, in dem der Versuch unternommen wird‘“, sagte GWR Divernet.

Das Team außerhalb von Deepspot (Lemurvision)

„Es liegt an der Person, die den Versuch unternimmt, den geeignetsten Ort auszuwählen. Der Fotograf ist herzlich eingeladen, einen Antrag stellen über die Guinness-World-Records-Website, damit unser Rekordverwaltungsteam sie prüfen kann.“

“We pushed the boundaries of what is possible in fashion and Unterwasserfotografie,” claimed Blommaert, who is already planning to extend the shooting depth to 60m next time – and would also like to conduct a model photoshoot under ice.

„Freitauchen war schon immer eine Leidenschaft von mir“, sagte Gerstorfer, die nun in Reichweite des Weltrekords ist, „und es mit Mode in einer so einzigartigen und extremen Umgebung zu kombinieren, war ein unvergessliches Erlebnis.“

Auch auf Divernet: WELTAUCHREKORD: Entspanntes Model posiert fünfmal tiefer, „MEERJUNGFRAUEN HABEN SPASS“: MODELL-TAUCHREKORD FÄLLT AUF 40 M, Neue Fotoshooting-Grenzen erweitern für einen neuen Weltrekord, Fragen und Antworten: IVANA ORLOVIC