Zero2Hero: Gewinnen Sie eine Freitauchreise ins Rote Meer!

Sie haben keinerlei Erfahrung im Freitauchen, möchten aber das Tauchen mit einem einzigen Atemzug erlernen? Egal, ob Sie bereits Sporttaucher sind oder nicht, Sie haben die Möglichkeit, sich als Freitaucher zu qualifizieren und gleichzeitig eine Reise zum ägyptischen Roten Meer mit allen Kosten bezahlt zu genießen.

Die NoTanx Zero2Hero 2025 Der Wettbewerb für Freitauch-Neulinge wird vom britischen Reiseveranstalter Oonasdivers gesponsert und bietet dem Gewinner im November eine kostenlose Reise zum Marsa Shagra Eco Village im Süden Ägyptens. Weitere Preise werden noch bekannt gegeben.

Zwölf Kandidaten werden eingeladen, Ende Februar in London mit dem Gründer des NoTanx Freediving Club und Trainer der Weltrekordhalter Marcus Greatwood und seinem Team zu trainieren.

Sie erlernen Techniken zur Steigerung des Bewusstseins und zur Entspannung und nehmen an Spielen und Übungen teil, die ihre Anpassungsfähigkeit auf die Probe stellen, während ihre Fortschritte beurteilt werden, wobei der Schwerpunkt auf Wachstum und Anpassungsfähigkeit liegt.

In der zweiten Phase werden die fünf ausgewählten Finalisten in statischen Apnoe-Sitzungen im Hallenbad des Gehen Sie zur Tauchshow im NAEC in der Nähe von Coventry am Wochenende des 1./2. März. Am Samstag finden Trainingseinheiten statt, das große Finale findet am Sonntag statt.

Der Gewinner wird nicht nur auf der Grundlage des längsten Atemanhaltens ausgewählt, sondern auch auf der Grundlage von Selbstbewusstsein, Sicherheit, Entspannung und Spaß – den Grundwerten des NoTanx-Clubs.

Am Strand

Außer dem Erlernen des Freitauchens erhält der Gewinner als Preis sieben Tage Aufenthalt in Ägypten. Er wohnt in einem Luxuszelt am Strand mit einem Korallenriff vor der Haustür und kann zwei- bis dreimal täglich an Riffen und Wracks tauchen, um seine Fertigkeiten zu verbessern.

Hin- und Rückflüge zwischen Gatwick und Marsa Alam, Yoga- und Theoriestunden sowie alle Mahlzeiten sind inklusive.

NoTanx wurde 1999 gegründet und entwickelte das NT-Trainingssystem. Das Unternehmen sagt, es habe mehr als 2,000 Menschen in das Apnoetauchen eingeführt, 14 Mitglieder zu den Weltmeisterschaften geschickt und 14 britische Rekorde aufgestellt. Es hat Niederlassungen in Surrey, Brighton und Colchester sowie in London.

Alle Einzelheiten zum Zero2Hero-Wettbewerb finden Sie hier und als Teilnehmer registrieren auf der Website des Clubs – die wichtigste Voraussetzung ist, dass Sie neu im Freitauchen sind.

