Nationaler Workshop „Green Fins“ entwirft Roadmap für nachhaltige Meerestourismus-Initiativen

Green Fins, der globale Umweltstandard für Tauchen und Schnorcheln, soll zur blauen Wirtschaft Indonesiens beitragen. Ein nationaler Workshop zum Thema „Ermöglichung einer nachhaltigen Tauch- und Schnorchelindustrie in Indonesien durch die Umsetzung der Green Fins-Initiative“ hat eine gemeinsame Initiative zum Schutz der Meeresökosysteme des Landes durch Meerestourismus angestoßen.

Die Reef-World-Stiftung, der UNEP-Koordinierungsgremium für die ostasiatischen Meere (COBSEA) und die Coral Triangle Center (CTC) veranstaltete am 18. und 19. Februar 2025 den nationalen Green Fins-Workshop in Aryaduta Menteng, Jakarta, Indonesien. Diese zentrale Veranstaltung, die von der IUCN (International Union for Conservation of Nature) durch die Blue Natural Capital Financing Facility (BNCFF) unterstützt wurde, brachte wichtige Interessenvertreter der indonesischen Regierung, der Meerestourismusbranche, von Naturschutzorganisationen und des globalen Green Fins-Netzwerks zusammen, um einen Fahrplan zur Stärkung der Green Fins-Initiative in Indonesien zu entwickeln und nachhaltige Finanzierungsmechanismen für ihre langfristige Umsetzung zu erkunden.

Teilnehmer aus fünf indonesischen Ministerien, darunter das Ministerium für Meeresangelegenheiten und Fischerei sowie das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft, arbeiteten mit lokalen MPA-Verwaltungsstellen, Tauchanbietern und internationalen Experten zusammen, um einen Kurs für einen umweltbewussteren Meerestourismussektor festzulegen.

Der Green Fins National Workshop in Jakarta

Diese vielfältige Gruppe beteiligte sich an gezielten Diskussionen und strategischer Planung, befasste sich mit den wichtigsten Aspekten der Umsetzung von Green Fins und erkundete Möglichkeiten für dessen Integration in nationale Bemühungen zum Meeresschutz.

„Wir diskutieren nicht nur über Nachhaltigkeit“, sagte JJ Harvey, Betriebsleiter der Reef-World Foundation. „Wir entwickeln einen konkreten Handlungsplan. Die Energie und die Zusammenarbeit bei diesem Workshop waren wirklich inspirierend. Sie haben den Grundstein für echte, messbare Veränderungen in der indonesischen Tauchbranche gelegt, das volle Potenzial des Meerestourismus ausgeschöpft und gleichzeitig die zukünftige Gesundheit der Riffe gesichert.“

„Das Korallendreieck als globales Epizentrum der marinen Artenvielfalt ist auf die Führung Indonesiens angewiesen, um Bedrohungen durch einen starken Schutz der Korallenriffe und nachhaltige Tourismuspraktiken zu bekämpfen“, sagte Rili Djohani, Geschäftsführer des CTC.

„Der Ausbau von Green Fins und die Intensivierung der Schulungsbemühungen sind entscheidende Schritte, um eine gerechte Aufteilung der Vorteile und eine langfristige Erhaltung unserer einzigartigen Meeresressourcen sicherzustellen.“

Nationaler Green Fins Workshop in Jakarta

„Die nachhaltige blaue Wirtschaft steht im Mittelpunkt der Arbeit von COBSEA zu Meeres- und Küstenökosystemen“, erklärte Mahesh Pradhan, COBSEA-Koordinator des UNEP.

„Die Gewährleistung nachhaltiger Praktiken im Meeresökotourismus in Indonesien und der Region Ostasiatischer Meere wird die konkreten Naturschutzbemühungen weiter konsolidieren und gleichzeitig den lokalen Gemeinschaften zugutekommen.

„COBSEA ist stolz, die Green Fins-Initiative zu unterstützen, die vor über 20 Jahren in Thailand ins Leben gerufen wurde und sich mittlerweile zu einer bedeutenden globalen Bewegung entwickelt hat.“

Zu den wichtigsten Diskussionen und Erkundungen während des Workshops gehörten:

Ausrichtung von Green Fins an nationalen Richtlinien und internationalen Verpflichtungen, einschließlich der MPA-Vision Indonesiens 2030/45, des nationalen Aktionsplans zur biologischen Vielfalt (NBSAP) und internationaler Verpflichtungen wie dem Global Biodiversity Framework.

Erkundung eines umfassenden Fahrplans für die Umsetzung von Green Fins in Indonesien, der mögliche Schritte, Zeitpläne und Finanzstrategien skizziert.

Diskussionen über verschiedene Finanzierungsmechanismen, darunter öffentlich-private Partnerschaften, Mischfinanzierungsmodelle und die Integration in bestehende Programme, um die langfristige finanzielle Nachhaltigkeit von Green Fins sicherzustellen.

Der Schwerpunkt liegt auf einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Regierungsbehörden, dem privaten Sektor und Naturschutzorganisationen.

Ein starker Fokus auf Inklusivität, einschließlich geschlechterinklusiver Ansätze und Unterstützung für Kleinunternehmen.

Nationaler Green Fins Workshop in Jakarta

Der Workshop unterstrich Indonesiens weltweit führende Position im Bereich des Tauchens in Meeresschutzgebieten, da 70 % der Tauchgänge in Meeresschutzgebieten stattfinden. In den Diskussionen wurde die Notwendigkeit betont, Herausforderungen wie Einnahmeverluste und hohe Implementierungskosten anzugehen und gleichzeitig die Möglichkeiten zu nutzen, Green Fins in bestehende Regierungsinitiativen zu integrieren, wie beispielsweise die Blue Economy-Strategie des Ministeriums für Meeresangelegenheiten und Fischerei und die nachhaltigen Tourismusprogramme des Tourismusministeriums.

Die Teilnehmer beteiligten sich außerdem an einem Lernaustausch und tauschten bewährte Verfahren aus Ländern wie den Philippinen, Malaysia, Japan und Thailand aus. Dabei lag der Schwerpunkt auf der Entwicklung nachhaltiger Finanzierungsmodelle und der Verbesserung der Gutachterkapazitäten.

Die Ergebnisse dieses Workshops werden Green Fins Indonesia stärken und zu einer breiteren globalen Wirkung beitragen und den nachhaltigen Meerestourismus weltweit vorantreiben.

Entdecken Sie, wie Ihre Organisation zur weltweiten Expansion von Green Fins beitragen kann, indem Sie Kontakt aufnehmen mit: info@greenfins.net.