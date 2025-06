HEAD bringt über 42 Millionen Pfund zur Rettung der Neuakquisition Aqualung

Die HEAD-Gruppe hat die in Frankreich ansässige Aqualung-Gruppe übernommen und ein umfangreiches Finanzierungspaket zugesagt, um deren Rentabilität sicherzustellen.

Nach einem Urteil des Handelsgerichts Nizza gestern (26. Juni) erklärte HEAD, dass es als Sieger im Übernahmeangebot für die angeschlagene Aqualung gilt, die am 16. Mai Insolvenz angemeldet hatte. Der Schritt war skizzierte on Divernet Anfang April, doch Verzögerungen im Verfahren hatten Zweifel am Ergebnis aufkommen lassen.

Laut HEAD wird die Transaktion die Präsenz des Unternehmens in diesem Marktsegment deutlich stärken, indem das Portfolio über etablierte Wassersportmarken wie Mares, SSI, rEvo, Liveaboard.com und Zoggs Swimwear hinaus erweitert wird.

HEAD plant eine Umstrukturierung der Geschäftsplattform von Aqualung und kündigt an, dass das Unternehmen „dringende Mittel“ bereitstellen werde, um den Fortbestand und die langfristige Nachhaltigkeit der Gruppe in Form eines Rettungspakets in Höhe von über 50 Millionen Euro (42.7 Millionen Pfund) zu sichern, zusammen mit „einem umfassenden Integrationsplan mit erheblichen Synergien“.

Dies werde Hunderte von Arbeitsplätzen retten und die bestehenden Produktionsstätten von Aqualung in Frankreich, Großbritannien und Mexiko verbessern und erweitern. HEAD werde die Marken Aqualung, Apeks und Aquasphere pflegen und weiterentwickeln und die strategische und wachsende Militär- und Profi-Sparte von Aqualung stärken, heißt es.

Zuvor im Besitz der Vermögensverwaltungsgesellschaft Barings, in jüngster Zeit Aqualung hatte sich im Versuch, seine finanziellen Probleme zu lösen, von Marken, Einrichtungen und Personal getrennt.

Die 1943 nach der Erfindung der „Aqua-Lunge“ durch Jacques Cousteau und Émile Gagnan gegründete Gruppe war ein Pionier im Bereich der Tauchausrüstung. Heute werden ihre Produkte in über 90 Ländern vertrieben.

