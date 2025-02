„Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl von Tauchbooten im Roten Meer“, warnt MAIB

at

at 3-19pm

Gefährliche Modifikationen, mangelhafte oder fehlende Sicherheitsausrüstung, blockierte Fluchtwege und versäumte Briefings – diese wiederkehrenden Probleme wurden im Rahmen von 16 Vorfällen mit Tauchbooten im Roten Meer festgestellt, bei denen in den vergangenen fünf Jahren zahlreiche Menschen ums Leben kamen, darunter auch britische Staatsbürger.

Nun ist Großbritannien Abteilung für Seeunfalluntersuchungen (MAIB) hat sein Schreiben vom Dezember an die ägyptischen Behörden weiterverfolgt Bedenken äußern über die Sicherheit an Bord von Tauchsafaris durch die Herausgabe eines Sicherheitsbulletins für alle, die erwägen, ein Tauchboot im Roten Meer zu nehmen Urlaub.

MAIB hat sich insbesondere mit drei Vorfällen befasst, die sich in den letzten 20 Monaten ereigneten. Dabei ging es um die Carlton-Königin, das kenterte in der Nähe von Hurghada mit mehreren Verletzten, darunter britische Staatsangehörige, im April 2023; Hurrikan, das Feuer fing im Juni dieses Jahres und wurde in der Nähe des Elphinstone Reef aufgegeben, wobei drei britische Gäste ums Leben kamen; und im vergangenen November Seegeschichte, das scheiterte südlich von Port Ghalib, wobei vier Leichen geborgen wurden und sieben weitere Personen, darunter ein britisches Paar, vermisst und vermutlich tot sind.

Zu den wichtigsten Sicherheitsproblemen, die die Abteilung festgestellt hat, zählt die schlechte Konstruktion der Boote, die häufig erheblich verändert oder erweitert wurde, wodurch einige instabil geworden sind.

Sea Story vor und nach der Änderung und Erweiterung (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

Lebensrettende Ausrüstung sei defekt, veraltet und in manchen Fällen sogar verschwunden, so die Behörde. Wo Brände ausgebrochen seien, habe sich ihre schnelle Ausbreitung auf einen mangelhaften Brandschutz der Gebäude hingewiesen. Hinzu komme, dass Ausrüstung wie Feuermeldeanlagen und Feuerlöscher entweder fehlten oder defekt seien.

Die Fluchtwege führten über abschließbare Türen, waren nicht mit Notbeleuchtung ausgestattet und nicht gekennzeichnet. Die Sicherheitseinweisungen für die Gäste waren entweder unzureichend oder wurden überhaupt nicht durchgeführt. Die Besatzungen schienen schlecht ausgebildet und mit ihren Schiffen nicht vertraut zu sein.

Das MAIB-Sicherheitsbulletin weist darauf hin, dass Tauchsafaris häufig „mit Bewertungen und Rezensionen“ vermarktet werden, die Online die nicht unbedingt genau sind und keine Sicherheitsstandards gewährleisten“.

Entscheidend ist auch, dass eine Reihe von Gästen auf ein anderes Boot umgebucht wurden als das, das sie bei ihrer Ankunft in Ägypten gebucht hatten, „was ihre Versuche, Urlaub auf einem sicheren Schiff“.

Die Carlton Queen, die später kenterte (Carlton Fleet Red Sea)

Weitere Vorfälle aus dem zweiten Halbjahr 2024 gemeldet am Divernet beteiligt die Nouran, das Feuer fing im November; Meeresführung, das sank im Oktober; und Exocet, die ein Riff traf im Juni.

Tipps für Taucher

MAIB empfiehlt potenziellen Gästen, ihre Tauchsafaris nur bei seriösen Anbietern zu buchen, die Sicherheitsstandards gewährleisten können.

Sobald sie an Bord sind, sollten Taucher die Besatzung bitten, ihnen vor der Abfahrt eine gründliche Sicherheitseinweisung zu geben. Dabei sollten Notausgänge und Warnsignale, Sammelstationen, Standort und Verwendung der Sicherheitsausrüstung sowie Verfahren zum Verlassen des Schiffs abgedeckt sein.

Hurrikan brennt (Fawzy Tameir)

„Obwohl die MAIB nicht befugt ist, Unfälle zu untersuchen, an denen Schiffe beteiligt sind, die nicht unter britischer Flagge fahren und in den Hoheitsgewässern eines anderen Küstenstaates operieren, haben wir die zuständigen Behörden auf unser nationales Interesse hingewiesen und ihnen jede erdenkliche Unterstützung bei allen von ihnen durchgeführten Sicherheitsuntersuchungen angeboten“, sagt Andrew Moll, Chefinspektor der MAIB für Seeunfälle.

Das Vereinigte Königreich ist als Staat mit erheblichem Interesse an den ägyptischen Sicherheitsuntersuchungen zu diesen Vorfällen registriert. Molls Brief vom Dezember an die Ägyptische Behörde für maritime Sicherheit (EAMS).

MAIB warnt davor, dass Tauchboote im Roten Meer „wahrscheinlich nicht nach dem Standard ähnlicher Boote in Großbritannien gebaut, gewartet, ausgestattet und betrieben werden“ und rät dazu, „bei der Auswahl eines Bootes äußerste Vorsicht walten zu lassen“. Sicherheitsbulletin kann auf seiner Website gefunden werden.



Auch auf Divernet: Bemühungen um Zwang Seegeschichte BBC berichtet über überlebende Taucher. „Unser Tauchboot ist gekentert: Was nun?“, Tauchsafari im Roten Meer sinkt bei Abu Nuhas, Hurrikan-Taucher starben – und ein weiterer Vorfall auf einer Tauchsafari