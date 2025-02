Taucher erleidet Kopfverletzung nach Bootsunfall

Vollständige Liste der Tauchshows mit Links:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18.-26. JANUAR: Boot Düsseldorf (Internationale Bootsausstellung)

1.-2. FEBRUAR: Duikvaker

21.-23. FEBRUAR: European Dive Show (EUDI)

21.-23. FEBRUAR: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malaysia

1.–2. MÄRZ: GO Diving Show (Die britische Tauchshow)

15.-16. MÄRZ: ADEX Ocean Festival / OZTek Australien

28.-30. MÄRZ: Mediterranean Diving Show

4.-6. APRIL: Asia Dive Expo (ADEX)

22.-25. MAI: Thailand Dive Expo (TDEX)

31. MAI – 1. JUNI: Scuba Show

13.-15. JUNI: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

6.-7. SEPTEMBER: GO Diving ANZ Show

17.-19. OKTOBER: Tauchgespräche

11.-14. NOVEMBER: DEMA-Show



00: 00 Einführung

01:35 Scuba.com-Anzeige

02:35 Duikvaker

03:15 EUDI

04:23 Uhr DRT

05:04 GO Tauchshow UK

06:24 ADEX OZTek

07:06 Mittelmeer

07:34 ADEX

08:21 Uhr

08:51 Tauchshow

09:36 Uhr

10:06 GO Diving ANZ

11:09 Tauchgespräche

11:58 Uhr