Bei der Suche nach einem Orkney-Taucher wurde Leiche gefunden

Im Anschluss an die Suche nach einem kommerziellen Jakobsmuscheltaucher, der am Nachmittag des 27. November in Scapa Flow auf den Orkney-Inseln vermisst wurde, wurde eine Leiche gefunden, deren offizielle Identifizierung jedoch noch aussteht.

Die Familie des Tauchers wurde jedoch über die Entdeckung informiert durch Polizei Schottland, wonach die Tat am 11. Dezember gegen 6 Uhr auf dem Churchill Causeway begangen wurde. „Es liegen offenbar keine verdächtigen Umstände vor und es wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet“, heißt es darin.

Die Churchill-Barrieren, die das Festland der Orkneyinseln mit vier umliegenden Inseln verbinden, wurden auf Befehl des britischen Premierministers während des Zweiten Weltkriegs errichtet, um den Stützpunkt der Royal Navy in Scapa nach dem Untergang der HMS vor U-Boot-Angriffen zu schützen. Royal Oak.

Wie bereits berichtet DivernetDie Suche nach dem vermissten Taucher war intensiviert am 2. Dezember mit der Ankunft einer Spezialeinheit der Marine- und Tauchpolizei auf den Orkneyinseln. Am Tag nach dem Verschwinden des Mannes Die Küstenwache der Orkney-Inseln hatte sich zurückgezogen Es handelte sich um eine von mehreren Behörden durchgeführte Suche aus der Luft und vom Meer aus, bei der die Polizei ihre eigenen Ermittlungen fortsetzte, sich aber später wieder an der Suche beteiligte.

Auch die Hafenbehörde des Orkney Islands Council hat eigene Untersuchungen durchgeführt.

Auch auf Divernet: TAUCHER IN SCAPA FLOW VERMISST, SCAPA WRACK DIVER NAMED, WEITERER TODESFALL BEIM TAUCHEN AUF DEN ORKNEY-ORTEN, Taucher starben vor den Orkneyinseln und Cornwall