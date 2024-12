Vermisste britische Taucher aus Sea Story benannt

Britische Taucher unter den sieben noch vermissten Personen nach dem Untergang der Seegeschichte Tauchsafari In Ägypten handelt es sich um Jenny Cawson, 36, und Tariq Sinada, 49, ein verlobtes Paar aus Devon.

Berichten zufolge haben beide Taucher in der Vergangenheit als Tauchlehrer in Thailand, Indonesien und auf den Philippinen gearbeitet. Jetzt leben sie zusammen in Ashburton und sind als IT-Berater tätig.

Zwei weitere britische Taucher, die nach dem Untergang des Schiffs gerettet wurden, sind Colin Sharratt (65) und Sally Jones (58), ein Paar aus London. Sie gehörten zu den sechs Gästen und drei Besatzungsmitgliedern, die in einem Krankenhaus in Marsa Alam wegen leichter Verletzungen behandelt wurden.

Hinterbliebene Colin Sharratt und Sally Jones

Seegeschichte An Bord befanden sich 44 Personen, davon 14 Besatzungsmitglieder. XNUMX wurden gerettet und vier Leichen gefunden, darunter die des Kapitäns Alaa Hussein.

Die Suchaktion auf dem Schiff selbst wurde als gefährlich beschrieben und durch den rauen Seegang erschwert. Es wurden jedoch Zweifel daran geäußert, wie lange es dauerte, das Innere des Bootes nach möglichen Überlebenden abzusuchen.

Zu dem von der ägyptischen Marine koordinierten Rettungsteam gehören auch weitere Militärangehörige, die Küstenwache (Teil der Marine) und freiwillige örtliche Taucher.

Das Schiff mit Holzrumpf war in den frühen Morgenstunden des 12. November auf eine Tiefe von 25 m gesunken, wobei ein Teil über die Wasseroberfläche ragte. Erst rund 30 Stunden später in der darauffolgenden Nacht entdeckten Rettungskräfte fünf Menschen, die in einer Kabine gefangen waren, und konnten sie befreien. Sie hatten in der Kälte und Dunkelheit dank einer 20 cm tiefen Luftblase überlebt.

Einer der fünf Überlebenden, 23 Jahre alt Ausbilder Youssef Al-Faramawi war beim Versuch, Gästen in Sicherheit zu helfen, eingeklemmt und wurde von seinem eigenen Onkel Khattab Al-Faramawi gerettet, einem Mitarbeiter des Bootsbetreibers Dive Pro Liveaboard aus Hurghada.

Versuchte, Gästen zu helfen: Youssef Al-Faramawi

Er erklärte der Presse, dass die Durchsuchung des vierstöckigen Schiffs im Licht einer Taschenlampe eine Herausforderung gewesen sei. Dazu gehörte auch die Aufgabe, die Kabinentüren zu öffnen.

Schütteln und Kippen

Neben Großbritannien sollen auch andere Tauchgäste auf dem Schiff aus Belgien, China, Finnland, Deutschland, Irland, Polen, der Slowakei, Spanien, der Schweiz und den USA stammen. Nach der erforderlichen medizinischen Behandlung in Marsa Alam wurden die Überlebenden zur Repatriierung nach Hurghada gebracht.

Sprechen mit dem SpiegelEin Besatzungsmitglied sagte über die Welle, die das Boot angeblich zum Kentern gebracht hatte: „So etwas hatten wir noch nie erlebt. Sie traf das Boot plötzlich und ließ es heftig schütteln, bevor es kenterte. Wir versuchten, die Passagiere zu warnen, aber uns blieb nur sehr wenig Zeit.“ Seegeschichte sank innerhalb von sieben Minuten.

Ein anderer Zeuge sagte, er habe „gespürt, wie das Boot stark kippte, und versucht, sich an etwas Stabilem festzuhalten, aber es kenterte sehr schnell. Ich hörte Schreie aus den Kabinen, aber viele konnten nicht heraus, weil die Türen geschlossen waren und sich das Boot mit Wasser füllte.“

Der Ozeanograph Simon Boxall erklärte gegenüber Sky News jedoch, dass es keine Hinweise auf eine riesige Welle gebe und beharrte darauf, dass die Windstärke zu diesem Zeitpunkt nicht ausgereicht hätte, um „diese angeblichen 3–4 m hohen Wellen zu erzeugen“.

Seegeschichte (Gouvernement Rotes Meer)

Trotz der am Tag vor der Abfahrt von der ägyptischen Wetterbehörde herausgegebenen Warnungen vor schlechtem Wetter und Seegang hatte das Tauchboot Port Ghalib am 24. November verlassen.

Es war auf einer fünftägigen Reise Richtung Süden unterwegs und hätte Ende der Woche in Hurghada ankommen sollen. Der Untergang ereignete sich in der Nähe von Dolphin Reef in Richtung Hamata, und die Regierung des Roten Meeres hatte schnell erklärt, dass eine „riesige Welle“ die Ursache gewesen sei.

Muss die Untersuchung sehen

„Ich bin immer noch der Meinung, dass das Kentern wahrscheinlich nicht durch eine Welle verursacht wurde“, beharrte Ozeanograph Boxall. „Wir müssen eine Untersuchung abwarten. Es ist noch früh, aber die Informationen der ägyptischen Behörden sind immer noch sehr spärlich.“

Leider werden die Ergebnisse der versprochenen Untersuchungen von den ägyptischen Behörden trotz der Serie von etwa fünf gesunkenen und in diesem Jahr im Roten Meer verübten Hausbootbränden nicht regelmäßig bekannt gegeben.

Ein weiterer Verlust war der des Liveaboards Meeresführung, die auch eine Reise vorangetrieben hatte trotz Wetterwarnungen.

Zwei der Verluste dieses Jahres betrafen nun Boote von Tauchsafari mit Pro-Tauchschein. Außer, abgesondert, ausgenommen SeegeschichteIm Februar geriet das 42 m lange Schiff „Sea Legend“ mit seinem Stahlrumpf in Brand, was zum Tod einer seiner Gäste, einer alleinreisenden Deutschen, führte.

Ägyptische Beamte haben lediglich erklärt, dass Seegeschichte über ein gültiges Sicherheitszertifikat verfügte und dem Vernehmen nach keine technischen Probleme aufwies.

Ein Taucher erzählte Sky News diese Woche, dass eine kürzliche Reise auf einem anderen Dive Pro Liveaboard-Schiff, der 32m Seeperle, hatte das Fehlen von Evakuierungsübungen und seiner Ansicht nach mangelhafte Sicherheitsstandards offengelegt. Er sagte, man habe selbst herausfinden müssen, wie man die kleine Notluke des Schiffes öffnen könne. DPL reagiert nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Dieser Beitrag wurde geändert, um den Hinweis zu entfernen, dass DPL Betreiber des Tauchboots Scuba Scene war. Als dieses Boot 2022 Feuer fing, wurde es durch das DPL-Schiff Sea Legend ersetzt – das selbst in diesem Jahr Feuer fing.

