Küstenwache führt Tauchboot zu vermissten Tauchern

Am 6. November verschwanden fünf Taucher einer Gruppe von sechs Sporttauchern von ihrem Tauchboot vor Hawaii. Nach Aussage des auf dem Boot verbliebenen Tauchers hatte der Kapitän die Situation nicht unter Kontrolle.

Die Taucher wurden gerettet, nachdem sie etwa eine Meile südlich von Hawaii Kai, an der südöstlichen Spitze der Insel Oahu, von einem Paar auf ihrer 13 m langen Yacht gesichtet wurden. FesthaltenDa es ihnen nicht gelang, die Gruppe sicher auf das Schiff zu bringen, alarmierten sie die Küstenwache, die dem Kapitän daraufhin zeigte, wo er seine Kunden finden konnte.

Das Paar hatte Hilferufe gehört und die Taucher in der Ferne aneinandergeklammert gesehen, berichteten sie. Als Camila Storchi und ihr Mann Ryan näher kamen, sagten ihnen die Taucher, dass sie von ihrem Charterboot abgetrieben seien. Honig Ann, etwa 90 Minuten zuvor.

„Es war stürmisch und der Wind wurde von Minute zu Minute stärker“, sagte Storchi. „Nur ein Taucher war in einer kritischen Situation – grau, unterkühlt, musste sich übergeben – also versuchten wir, ihn als Erster an Bord zu bringen. Er war zu lethargisch und hatte schwere Ausrüstung – ich hatte ihnen persönlich verboten, ihre Ausrüstung auszuziehen.“

„Unsere nächste Möglichkeit wäre gewesen, das Fall zu benutzen, aber das wäre riskant gewesen, also beschlossen wir alle, auf die Küstenwache zu warten.“ Das Paar hatte den Tauchern eine Halteleine zugeworfen. „Wir umkreisten sie 45 Minuten lang, redeten, boten ihnen Wasser an und sorgten dafür, dass sie bei Laune blieben“, sagte Storchi.

In Kontakt mit den Tauchern

Die Küstenwache sagte, der Notruf des Paares sei die erste Meldung über die Trennung des Bootes gewesen, sagte Storchi. Etwa 45 Minuten später traf einer ihrer Hubschrauber ein, gefolgt von der Honig Ann, das seine Taucher aufnahm und sofort abflog.

Storchi, der später mit den Tauchern in Kontakt stand, sagte, der Taucher, der sich entschieden hatte, auf dem Tauchboot zu bleiben, nachdem er Probleme mit dem Druckausgleich hatte, habe behauptet, der Kapitän hätte nicht richtig Ausschau gehalten und man hätte ihn erst bei der Ankunft des Helikopters darauf aufmerksam machen müssen.

Nach Angaben der Küstenwache Honig AnnDer Kapitän hatte sich erst gemeldet, nachdem er belauscht hatte, Festhaltenum Hilfe gebeten. Einer seiner Hubschrauber wurde von einem TAUCHERAUSBILDUNG Flug und bei der Ankunft vor Ort hatte der Pilot die Position der Taucher an die Honig Ann damit es sie abholen konnte. Es wurden keine Verletzungen gemeldet.

Das Tauchen wurde von Aaron's Dive Shop organisiert, einem PADI 5* IDC in Kailua, das behauptet, das älteste Zentrum in Hawaii zu sein und seit mehr als 50 Jahren in Betrieb ist. Honig Ann ist eines der beiden Boote, die die meisten seiner Tagescharterfahrten durchführen.

Aaron erklärte später gegenüber der Lokalpresse, dass in letzter Minute entschieden worden sei, den Tauchplatz der Gruppe zu ändern, dass bei dieser Änderung jedoch das „dokumentierte Protokoll“ nicht befolgt worden sei.

Der Tauchleiter habe die richtigen Maßnahmen in Bezug auf den Einsatz von SMBs und das Zusammenhalten der Gruppe während der Trennung getroffen, hieß es, und der Vorfall müsse nun überprüft werden. Coast Guard hat außerdem erklärt, dass eine Untersuchung durchgeführt wird.

Auch auf Divernet: Taucher hält 5 Stunden lang die Strömung aus – und wandelt dann, Taucher übersteht siebenstündiges Treiben nach Trennung, Boot ließ Paar auf See zurück: 5-Millionen-Dollar-Klage gibt Schuld an fehlerhafter Mitarbeiterzahl