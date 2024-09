Untätigkeit der Küstenwache am Jahrestag der Empfängnis kritisiert

Das National Transportation Safety Board (NTSB) der USA hat den fünften Jahrestag der Technologie Feuer an Bord eines Tauchboots, um die US-Küstenwache für ihre angeblich zögerliche Reaktion auf die Forderungen zu kritisieren, die Sicherheitsmaßnahmen auf See zu verschärfen, bevor noch mehr Menschenleben verloren gehen.

Am 2. September trafen sich Angehörige der 34 Menschen, die in einem Einzelbettraum gefangen waren, als das Boot Feuer fing, mit NTSB-Beamten im Technologie Denkmal an der Strandpromenade von Santa Barbara in Kalifornien , sowohl um der im Jahr 2019 Verstorbenen zu gedenken, als auch um erneut zum Handeln aufzurufen.

Das NTSB ist befugt, Katastrophen zu untersuchen und Problem Empfehlungen auf der Grundlage seiner Erkenntnisse, kann jedoch keine Vorschriften erlassen. Es erstellte einen Bericht nach dem nächtlichen Brand vor der nahegelegenen Insel Santa Cruz, bei dem alle Passagiere starben, während der Kapitän und alle Besatzungsmitglieder bis auf einen Mann entkommen konnten.

Technologie im Morgengrauen am 2. September 2019 (National Transportation Safety Board)

Die Vorsitzende des Gremiums, Jennifer Homendy, die am Brandort war, erklärte den Anwesenden, dass die Sicherheitsempfehlungen, die es vor vier Jahren herausgegeben hatte, „die 34 Menschen hätten retten können, die an Bord des Schiffes starben. Technologie".

Es gab vier wichtige Empfehlungen für kleine Passagierschiffe – Technologie wurde als - zur Beobachtung und Durchsetzung durch die Küstenwache eingestuft, doch Homendy sagte, es seien keine sofortigen Maßnahmen diesbezüglich ergriffen worden.

Erst nachdem der Kongress im Jahr 2021 Maßnahmen angeordnet hatte, setzte er eine „vorläufige endgültige Regelung“ um – doch seitdem sei offenbar nichts passiert, sagte sie, und bis zu dieser endgültigen Regelung sei es noch „Jahre entfernt“.

4 wichtige Empfehlungen

Die erste der vier Anforderungen bestand darin, dass auf Hausbooten alle Wohnbereiche mit miteinander verbundenen Rauch- und Feuermeldern ausgestattet sein mussten, sodass beim Auslösen eines Melders nacheinander die anderen Melder ausgelöst wurden.

Es sollten Inspektionsverfahren eingeführt werden, um sicherzustellen, dass Schiffseigner und -betreiber mobile Patrouillen durchführen und dass die verantwortliche Besatzung wach bleibt.

Für Passagiere und Besatzung muss eine Fluchtmöglichkeit in einen anderen Raum als den Hauptausgang vorhanden sein und schließlich muss sichergestellt werden, dass Notausgänge, einschließlich Türen und Luken über den Schlafkabinen, nicht blockiert sind.

„Was die Küstenwache nicht getan hat – wozu wir sie seit mindestens 2013 aufgefordert haben – ist Problem eine Verordnung, die alle Betreiber von Passagierschiffen unter US-Flagge, einschließlich kleiner Passagierschiffe, dazu verpflichtet, ein Sicherheitsmanagementsystem (SMS) einzuführen“, sagte Homendy.

„Im Bereich der Sicherheit auf See sorgt SMS für die Einhaltung bestehender Vorschriften. Es handelt sich um einen Prozess, der sicherstellt, dass Regeln und Verfahren für einen sicheren Betrieb vorhanden sind. Es umfasst vorbeugende Wartung und Notfallverfahren, umreißt die Befehlskette und legt die Pflichten und Verantwortlichkeiten der Besatzungsmitglieder fest, wie z. B. mobile Patrouillen.“

Technologie Gedenktafel in Santa Barbara (Antandrus)

„Wie oft noch?“

Die NTSB hatte zunächst eine Empfehlung an die Coast Guard für SMS im Zusammenhang mit Fähren im Jahr 2003 und für alle Passagierschiffe im Jahr 2012, nach den Untersuchungen zu zwei schweren Fährenunglücken in New York Dies hatte zahlreiche Tote und Verletzte zur Folge. Im Jahr 2010 forderte der Kongress die Küstenwache auf, SMS für alle Passagierschiffe vorzuschreiben.

„In einem Brief an die NTSB aus dem Jahr 2013 teilte die Küstenwache mit, dass sie eine Verordnung zur Einführung von SMS einleiten würde“, sagte Homendy. „Wir haben nichts weiter gehört.“ Sie führte weitere schwere Unfälle im selben Jahr und erneut im Jahr 2018 an.

„Dann brach 2019 ein Feuer aus auf dem Technologie und 34 Menschen sterben. Wie oft müssen wir die Küstenwache noch zum Handeln auffordern? Wie viele Menschen müssen noch verletzt werden? Wie viele Menschen müssen noch sterben? Wie oft muss der Kongress der Küstenwache noch sagen, dass sie etwas unternehmen soll?“, fragte sie.

„Das letzte, was wir von der Küstenwache per SMS gehört haben, war die Veröffentlichung einer Vorankündigung der geplanten Regelsetzung im Januar 2021, also vor fast vier Jahren. Der nächste Schritt ist eine Bekanntmachung der geplanten Regelsetzung, dann eine endgültige Regelung.

„Wir haben noch nicht einmal eine endgültige Regelung. Das dauert noch Jahre. Warum dauert es so lange? Seit unserer ersten Empfehlung sind Jahre vergangen! Familien und Freunde haben geliebte Menschen verloren. Das sind nicht nur Statistiken. Das sind nicht nur Zahlen. Das sind Menschen. Leben, die nie wieder so sein werden wie früher.“

Reaktion der Küstenwache

Die US-Küstenwache „ist weiterhin voll und ganz entschlossen, die Sicherheit der Passagiere auf allen kleinen Passagierschiffen zu gewährleisten“, hieß es in einer Erklärung. Divernet„Als Reaktion auf diese Tragödie und die anschließenden Sicherheitsempfehlungen des NTSB haben wir in den letzten fünf Jahren eine Reihe bedeutender Verbesserungen der Passagiersicherheit umgesetzt, die direkt darauf abzielen, zukünftige Opfer zu verhindern.

„Dazu gehören Verbesserungen bei der Raucherkennung, bei Fluchtwegen, bei der Brandbekämpfung TAUCHERAUSBILDUNG und Anforderungen an die mobile Wache.

„Darüber hinaus treibt die Küstenwache aktiv den Gesetzgebungsprozess voran, um Sicherheitsmanagementsysteme auf US-Passagierschiffen vorzuschreiben, was eine wichtige Initiative mit hoher Priorität ist. Wir arbeiten weiterhin eng mit Schiffsbetreibern und anderen Interessengruppen zusammen, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sicherzustellen und branchenweit bewährte Verfahren voranzutreiben.

„Die Küstenwache ist zutiefst betrübt über die Tragödie, die zu diesem verheerenden Verlust von Menschenleben geführt hat. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt den Opfern sowie ihren Familien und Freunden.

„Unsere Bemühungen gehen weiter und wir sind weiterhin entschlossen, künftige Tragödien durch strenge Aufsicht, verbesserte Sicherheitsmaßnahmen und die Zusammenarbeit mit Partnern und der Öffentlichkeit zu verhindern.“

