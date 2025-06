Streit um Schadensersatz nach Verletzungen eines 14-Jährigen durch Propeller eines Tauchboots

at

at 12-09pm

Ein 14-jähriger Junge erlitt bei einer Discover Scuba Diving-Sitzung Verletzungen durch einen Bootspropeller und geriet deshalb zwischen Indonesiens größtem Tauchanbieter und den Eltern des Jungen in Konflikt.

Der Vorfall ereignete sich am 23. Mai, als Blue Marlin Dive Gili Trawangan, ein PADI 5*-Tauchresort vor der Nordwestküste Lomboks, den indischen Urlauber Aaryan Pathania zu einem Probetauchen an einen Ort namens Turtle Heaven mitnahm.

Laut Blue Marlin Dive stand der Teenager jederzeit unter der direkten Aufsicht seines Tauchlehrers.

„Während der Neupositionierung an der Oberfläche und trotz der sofortigen Bemühungen des Ausbilders, Aaryan vom Schiff wegzuleiten und zu ziehen, trugen die vorherrschenden Oberflächenbedingungen dazu bei, dass Aaryan zufällig mit dem Boot in Berührung kam“, erklärte der Rechtsvertreter des Resorts, Satiya Wirawan, in einem Briefwechsel mit der Familie Pathania.

Dieser Kontakt führte zu Schnittwunden an Aaryans Unterschenkel und Abschürfungen an beiden Füßen. Diese Verletzungen wurden von Blue Marlin Dive später als geringfügig beschrieben.

Nach einer internen Untersuchung weist das Tauchresort die Vorwürfe betrieblicher Fahrlässigkeit und Verstöße gegen geltende Sicherheitsstandards durch Aaryans Vater zurück. Manish Pathania sagt, Zeugen hätten bemerkt, dass der Motor des Tauchboots lief, während die Taucher im Wasser waren, und der Fahrer habe folglich fahrlässig gehandelt.

„Es ist üblich, den Motor eines Bootes kurz laufen zu lassen, um zu verhindern, dass es gegen das Riff prallt“, sagt Wirawan. „Nachdem der Motor abgestellt wurde, dreht sich der Propeller noch eine Weile, bevor er vollständig stoppt.“

Die oberflächlichen Schnitte beweisen eindeutig, dass Motor und Propeller zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht liefen. Wären sie gelaufen, wären die Verletzungen weitaus schlimmer gewesen.

Gili Trawangan (Kambui)

Vor Ort wurde Erste Hilfe geleistet, bevor Aaryan in eine medizinische Einrichtung auf Lombok gebracht wurde, wo die Wunden gereinigt und genäht wurden. Wirawan sagte, die Familie habe die nahegelegene Klinik bevorzugt, da man ihm die Möglichkeit geboten habe, ihn in ein Krankenhaus mit internationalem Standard zu bringen. So hätten sie ihre Reisepläne möglichst schnell wieder nach Gili Trawangan zurückbringen können.

Blue Marlin Dive hatte bis zur Abreise der Familie sämtliche medizinischen Kosten und Reisekosten sowie Nebenkosten übernommen. Das Angebot, auf Gili Trawangan eine Nacht zu verbringen, um Aaryans Wunden mehr Zeit zur Stabilisierung zu geben, wurde abgelehnt.

Als die Familie für ihren Rückflug nach Indien für alle drei Mitglieder ein Upgrade in die Business-Klasse beantragt hatte, weil Aaryan mehr Beinfreiheit benötigte, erklärte sich Blue Marine bereit, die Kosten für zwei dieser Upgrades zu übernehmen.

Fürsorgepflicht

Die Familie Pathania behauptet, dass Blue Marlin Dive gegenüber einem Minderjährigen, der während eines offiziellen PADI-Ausflugs unter seiner Aufsicht stand, eine Sorgfaltspflicht hatte und dass es ihm im nachfolgenden Umgang mit dem Dive an Empathie mangelte und er versuchte, sich der Verantwortung zu entziehen.

Sie haben nun eine Entschädigung von 3 Millionen indischen Rupien (ca. 25,500 Pfund) gefordert, um die Kosten der medizinischen und psychologischen Behandlung, den Schulausfall und „den Schmerz, das Leid und die Not, die Aaryan und unserer Familie entstanden sind“, zu decken.

Manish Pathania behauptet, sein Sohn habe mehr Nähte benötigt als dem Tauchzentrum bekannt war, habe vorübergehend Schmerzen im unteren Rückenbereich entwickelt, sei weiterhin ängstlich in der Nähe von Wasser und habe aufgrund psychischer Belastungen den Unterricht versäumt.

Blue Marlin Dive entgegnet, dass das Unternehmen in seiner unmittelbaren Reaktion auf den Vorfall bereits fast 96 Millionen indonesische Rupiah (ca. 4,300 Pfund) aus Kulanz und ohne Schuldeingeständnis gezahlt habe und dass dies die endgültige Einigung darstelle.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Familie keinen Anspruch auf eine Reiseversicherung geltend gemacht und Blue Marlin empfiehlt, alle weiteren Ansprüche über ihren Reise- oder Krankenversicherer geltend zu machen.

„Verschleierter Versuch“

Wirawan bezeichnet die Forderungen der Pathanias als „verschleierten Erpressungsversuch“ und sagt, die Familie weigere sich zu akzeptieren, dass Aaryans Verletzungen sich auf fünf „oberflächliche Schnittwunden“ beschränkten und man mit einer guten Genesung von ihm gerechnet habe.

Tauchgang zum Blauen Marlin wurde 1990 auf Gili Trawangan vom britischen Tauchlehrer und technischen Taucher Simon Liddiard gegründet, der zusammen mit seiner Frau Jane Blue Marlin Dive UK besitzt.

Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als größten Tauchanbieter Indonesiens und verfügt nicht nur über Standorte auf Gili Trawangan, sondern auch auf Gili Meno, Gili Air, Komodo, Senggigi Lombok und Kuta Lombok. Der Betrieb betreibt zwölf Tagesboote und zwei Tauchsafariboote.

Auch auf Divernet: 4 DER BESTEN AUF GILI TRAWANGAN, DIE BESTE GILI-INSEL, SCHILDKRÖTEN-ÜBERRASCHUNG AUF INDONESIENS KLEINEN GILI-INSELN