DCI und wie man sie vermeidet: Kostenloses Online-Buch

@jaketarren

#askmark Hey! Ich lerne gerade etwas über Sidemount und finde nur schwer ein anschauliches Beispiel für die Montage der Tanks. Ich weiß, dass das im Training behandelt wird, aber ich muss wissen, was ich besorge, bevor ich den Kurs belege. Es gibt keinen guten Sidemount-Shop in meiner Nähe.



Können Sie bitte zeigen, wie Sidemount-Tanks und Deko-/Stage-Tanks montiert werden?



Weitere Neuigkeiten zum Tauchen, Unterwasserfotografie, Tipps und Ratschläge sowie Reiseberichte finden Sie auf unserer Website: https://divernet.com/



✅ Wichtige Affiliate-Links zum Folgen



🔗 Sichern Sie sich 15 % Rabatt auf das internationale eSIM-Angebot! Verwenden Sie den Code: SCUBADIVERMAG

https://airalo.pxf.io/bO7Wy9



🔗 Tauchausrüstung hier kaufen:

https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear



🔔𝐃𝐨𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐛𝐞𝐧 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐧𝐤𝐫𝐞𝐢𝐛𝐞𝐧.

https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1



🔗 Bleiben Sie mit uns in Verbindung.



Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/

Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/

Themen: https://www.threads.net/@diver_magazine

Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/

TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag



Website: https://divernet.com/

Website: https://godivingshow.com/

Website: https://rorkmedia.com/



📩 Für geschäftliche Anfragen: info@scubadivermag.com



=============================



🎬Vorgeschlagene Videos für Sie:



▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48



=================================



✅ Über das Scuba Diver Magazine.



Willkommen beim Scuba Diver Magazin! Wir begeistern uns für alles, was mit der Unterwasserwelt zu tun hat. Als kostenloses Magazin in Europa, Australien und Nordamerika bringen wir Ihnen die neuesten Informationen zum Tauchen – von spektakulären Tauchzielen und ehrlichen Ausrüstungstests bis hin zu Expertentipps, Neuigkeiten und inspirierenden Unterwassergeschichten.



Egal, ob du bereits ein erfahrener Taucher bist oder gerade erst deine Unterwasserreise beginnst – unsere Inhalte sollen dich informieren, inspirieren und für deinen nächsten Tauchgang vorbereiten. Tauche ein, erkunde und bleibe mit uns in der Welt des Tauchens verbunden! Mach mit und verpasse kein Abenteuer!



Für geschäftliche Anfragen verwenden Sie bitte die folgenden Kontaktinformationen:



📩 E-Mail: info@scubadivermag.com



🔔 Tauchen Sie gern? Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter für Reisetipps, Ausrüstungsbewertungen, Tauchtipps, spannende Tauchgänge, Tauchnachrichten und Unterwassergeschichten!

https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1