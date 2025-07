Tauchführer nach Bootspropeller-Vorfall in kritischer Lage

Ein Tauchführer auf der mexikanischen Karibikküste Der auf der Ferieninsel Cozumel lebensgefährliche Zustand des Mannes war nach einem Vorfall am Morgen des 25. Juli kritisch. Er war von einer Schiffsschraube erfasst worden, als er eine Gruppe von Touristen in der Nähe des Yucab Reef, einem beliebten Tauchplatz an der Westseite der Insel, anführte.

Der Führer, identifiziert als Manuel C., begleitete Taucher von einem Boot an oder nahe der Oberfläche, als ein anderes Schiff, angeblich benannt Maranatha, kam nahe an der Gruppe vorbei und traf ihn mit seinem Propeller, laut Riviera Maya Nachrichten.

Zeugenaussagen zufolge sei das Boot zu schnell gefahren – am Yucab Reef gilt wie in anderen Gebieten des Cozumel Marine Parks eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 3 Knoten (3.5 km/h). Sie behaupten außerdem, der Bootsführer habe Warnungen vor Tauchern im Wasser ignoriert.

Taucher vor Ort gaben an, dass damals Kleinkaliberboote eingesetzt worden seien. Außerdem gebe es einen Bericht über eine Markierungsboje, die sich im Propeller verfangen habe.

Es wird vermutet, dass Manuel C. versucht haben könnte, einen anderen Taucher zu schützen, als er getroffen wurde. Der Aufprall führte zu schweren Verletzungen an seinem Unterkörper und er wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Laut Alfredo Arellano, dem Leiter des Zivilschutzes von Cozumel, wurde der Vorfall den Behörden nicht sofort gemeldet. Maranatha Außerdem soll er die Riffzone ohne die erforderliche Genehmigung der Nationalen Kommission für Naturschutzgebiete betreten haben (CONANP). Eine offizielle Untersuchung wurde eingeleitet.

