Tauchlehrer hat belastende SD-Karte gegessen

Ein Tauchen Ausbilder in Taiwan wurde verurteilt, weil er eine Frau in dem Tauchzentrum, in dem er arbeitete, heimlich beim Duschen gefilmt und anschließend versucht hatte, die Beweise zu vernichten, indem er die Speicherkarte seiner Kamera verschluckte.

Ein Richter des Bezirksgerichts Pingtung erfuhr, dass Wu Kuang-liang die Frau heimlich aus einer angrenzenden Duschkabine des Tauchshops in der Gemeinde Hengchun gefilmt hatte, in dem er arbeitete.

Die Halbinsel Hengchun ist ein beliebtes Tauchgebiet im äußersten Süden Taiwans und eines der wenigen, das das ganze Jahr über geöffnet ist und zahlreiche Tauchzentren beherbergt.

Als die Frau plötzlich realisierte, was geschah, schrie sie laut einem Bericht in der Taipei Zeiten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Wu schnell die SD-Karte aus seiner Kamera entfernt, sie in Stücke gebissen und verschluckt.

Die Polizei wurde gerufen, beschlagnahmte die Kamera und holte später die Teile der Speicherkarte zurück, nachdem sie auf natürliche Weise durch das Ausbilders Leiche. Zu diesem Zeitpunkt hatte er das Verbrechen zugegeben und der Besitzer des Tauchzentrums, der der Polizei Zugang zu den Überwachungsaufnahmen des Ladens gewährt hatte, entließ ihn.

Wu wurde für schuldig befunden, die sexuelle Privatsphäre der Frau verletzt und ihr dadurch seelischen Kummer und ein Trauma zugefügt zu haben. Die Höchststrafe wäre eine Gefängnisstrafe von drei Jahren gewesen, aber er wurde zu vier Monaten verurteilt – und durfte dann anstelle einer Gefängnisstrafe eine Geldstrafe zahlen.

