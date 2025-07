Tauchlehrer rastet wegen umgestürzter Flasche aus

Ein malaysischer Tauchlehrer wurde verhaftet und wegen Körperverletzung an einem seiner Touristenkunden in der Stadt Semporna auf Borneo angeklagt.

Der Vorfall ereignete sich am 22. Juli, als die beiden Männer mit einem Tauchboot einer Reisegruppe zu einer Insel namens Timba-Timba unterwegs waren. Die Sauerstoffflasche des Gastes – dessen Name nicht genannt wurde, der aber als 34-jähriger Taiwaner beschrieben wurde – fiel dem Tauchlehrer auf den Fuß, worauf dieser die Beherrschung verlor.

Der 38-jährige Tauchlehrer gab an, in einem örtlichen Krankenhaus wegen einer Fußverletzung behandelt worden zu sein, bevor er am nächsten Tag das Tauchzentrum besuchte, um von dem Touristen eine Entschädigung zu fordern, wie aus Berichten der Lokalpresse hervorgeht.

Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung soll der Kursleiter den Gast mit Ohrfeigen angegriffen und mit weiterer Gewalt gedroht haben.

Videoaufnahmen des Vorfalls, die von einem Passanten aufgenommen wurden, tauchten später in den sozialen Medien auf. Die Teilnehmer sprachen angeblich Mandarin, und Zuschauer und offenbar die weibliche Begleiterin des Touristen versuchten, den Kursleiter festzuhalten. Dieser schien weder durch eine Fußverletzung handlungsunfähig zu sein, noch zeigte er äußerliche Anzeichen einer solchen.

Das Quality Diving Centre erklärte später, der Tauchlehrer sei nicht zu seinen Mitarbeitern gehört gewesen, die alle eine Uniform trugen. Nach dem Vorfall auf dem Boot sorgten die Mitarbeiter dafür, dass die Beteiligten getrennt auf verschiedenen Booten untergebracht wurden. Außerdem riefen sie die Polizei, als der Streit am nächsten Tag weiterging.

Die Polizei von Semporna bestätigte, dass der Ausbilder weiterhin in Haft ist und ihm vorgeworfen wird, vorsätzlich Körperverletzung und kriminelle Einschüchterung begangen zu haben.

