Tauchshopbesitzer erklärt, warum sein Sohn starb + zweiter Todesfall in Ontario

Bei dem kanadischen Tauchlehrer, der Anfang des Monats im Ontariosee ums Leben kam, handelt es sich um den 47-jährigen Chris Haslip. Sein Vater erklärte, was seiner Meinung nach die wahrscheinliche Todesursache seines Sohnes sei.

Das fataler Vorfall am Nachmittag des 13. April wurde berichtet DivernetHaslip und ein älterer Kumpel waren an einer Stelle getaucht, die sie schon oft besucht hatten: am Wrack eines Lastkahns in der Nähe der Stelle, wo der See in den Sankt-Lorenz-Strom mündet.

Die beiden Taucher waren etwa 15 Meter vom Ufer entfernt aufgetaucht, Haslip jedoch war wieder unter Wasser gesunken. Rettungskräfte nahmen ihn mit einem Boot auf und brachten ihn mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Haslips Leiche wurde jedoch erst am nächsten Morgen gefunden.

Chris Haslip und sein Vater Daniel hatten 1996 gemeinsam das Tauchen gelernt und neun Jahre später in der Nähe der Stadt Kingston ein Tauchgeschäft namens Explorer Diving eröffnet.

Daniel sagte nun gegenüber der Lokalzeitung Kingston Whig-Standard dass sein Sohn Typ-1-Diabetiker war.

„Das ist es, was ihn meiner Meinung nach umgebracht hat“, sagte er das Papier„Ich glaube, er hatte unter Wasser einen Blutzuckermangel. Der Mann, der mit ihm tauchte, ist auch Tauchlehrer, sehr erfahren und auch ein alter Kamerad von mir beim Militär. Er versuchte alles, um ihn zu retten, aber er erlitt vor lauter Stress einen Herzinfarkt.“

Daniel beschrieb die Bemühungen des Kumpels seines Sohnes als heldenhaft: „Aber wenn du am Ende der Schlange ankommst, will dich jemand oben – es spielt keine Rolle, was wir hier unten wollen.“

Chris Haslip

Vater und Sohn hatten sich zum SDI-Ausbilder und zu technischen Tauchlehrern weitergebildet und waren gemeinsam zum Tauchen in verschiedene Länder gereist, doch für Chris, einen leidenschaftlichen Wracktaucher, blieb der Ontariosee angeblich sein Lieblingsort, da es im Umkreis einer Autostunde von Kingston rund 200 Schiffswracks gab.

Chris hatte aufgrund einer Krankheit sein linkes Bein verloren und trug eine Prothese. Sein Vater sagte jedoch, dass dies seine Fähigkeit zum Tauchen nicht eingeschränkt oder ihm geholfen habe, anderen dabei zu helfen.

Er ließ sich von seinen Beschwerden nie zurückhalten, er gab sein Bestes und war auch gut darin. Ich glaube, er war glücklich mit dem Tauchen. Es war seine Leidenschaft – und für uns ist es schwer.“

Ein weiterer Todesfall in Ontario

Unterdessen starb nur zehn Tage nach Haslip ein weiterer Taucher aus Ontario, ein 61-jähriger Mann, dessen Name nicht genannt wurde. Der Vorfall ereignete sich am Abend des 10. April an einem Tauchplatz weiter östlich am Sankt-Lorenz-Strom in Richtung Cornwall.

Die Polizei reagierte auf einen Bericht um etwa 7.45:XNUMX Uhr, wonach nur drei einer Gruppe von vier Tauchern von einem Tauchgang an einer Schleuse, die Teil eines unter Wasser liegenden Kanalsystems am Westende von Macdonell Island ist, wieder aufgetaucht seien.

Die Leiche des Tauchers wurde am nächsten Tag gegen 11.30:XNUMX Uhr von der Unterwassersuch- und Bergungseinheit der Ontario Provincial Police geborgen, die den Vorfall untersucht.

