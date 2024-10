Taucher stirbt in Mexiko bei Solo-Cenote-Sondierung

Letzte Woche wurde auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan eine Such- und Rettungsaktion eingeleitet, als ein alleinstehender Höhlentaucher in einem der cenotes, Dzonbakal.

Der Taucher wurde fast genau zwei Tage nach dem Betreten des Meeres tot mit zwei leeren Gastanks in einer Tiefe von 25 bis 28 Metern gefunden. Cenote, am 6. Oktober, wie aus lokalen Presseberichten hervorgeht, wonach er in einer Höhle gefangen aufgefunden wurde. Ein dritter Tank schien zu fehlen.

Der 51-jährige argentinische Taucher Roberto Omar Alejandro Gandini Buix war Berichten zufolge ein Berufstaucher, der vor der Küste Yucatans arbeitete und über Erfahrungen als Höhlentaucher verfügte.

Sein Tauchgang begann am 11. Oktober gegen 4 Uhr an der Stelle in San Antonio Mulix, Umán, 50 km südlich der Stadt Merida. Der Cenote, das einen 25 x 15 cm großen, über eine Leiter erreichbaren Eingangsteich hat, erstreckt sich bis zu einer maximalen Tiefe von etwa 30 m. Gandini Buix hatte Verwandten gesagt, dass er sich bis 2 Uhr wieder melden würde.

Familienmitglieder sagten, der Taucher würde normalerweise mit seinen Kindern tauchen, habe sich bei dieser Gelegenheit jedoch dazu entschieden, einen unbekannten Teil des Systems zu erkunden und dies allein zu tun.

Als er innerhalb der angegebenen drei Stunden nicht auftauchte, riefen seine Verwandten die Polizei von San Antonio Mulix und deren Beamte führten eine erste Durchsuchung durch.

Ihnen folgte ein Rettungsteam bestehend aus etwa 20 Tauchern der Yucatán Sports Technical Divers Association und Feuerwehrleuten, die den Cenote während die Suche durchgeführt wurde.

Die Leiche von Gandini Buiz wurde geborgen und ein postmortale Die Staatspolizei und der Gerichtsmedizinische Dienst (SEMEFO) führten Untersuchungen durch, während die Ermittlungen zum Todesfall eingeleitet wurden.

