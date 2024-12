In Wales und den Orkney-Inseln wird die Suche nach Tauchern fortgesetzt

In Nordwales wird eine spezielle polizeiliche Fahndung nach einem Taucher durchgeführt, der nur als Imrich, 53, aus Warrington in Cheshire identifiziert wurde.

Die Polizei von Nordwales war auf Sicherheitsbedenken bezüglich Imrich aufmerksam geworden, der am 28. November vermutlich vor Porth Ysgaden auf der Halbinsel Llyn getaucht war. Sein silberner Ford Mondeo Titanium, in dem sich persönliche Gegenstände befanden, wurde später auf einem Parkplatz in Strandnähe bei Tudweiliog gefunden, einem Ort, der bei Tauchern und Anglern beliebt sein soll.

Eine erste Suche auf hoher See mit einem Hubschrauber der Küstenwache, einem stationärenFlügel Am 29. November wurde der Einsatz von Flugzeugen und Rettungsteams sowie eines RNLI-Rettungsboots zurückgezogen, die Suche an Land wurde jedoch fortgesetzt. Berichten zufolge wurden die Operationen auf See inzwischen ebenfalls wieder aufgenommen.

„Wir halten alle Ermittlungswege offen und appellieren an jeden, der Imrich gesehen haben könnte, sich so bald wie möglich mit uns in Verbindung zu setzen“, sagte Chief Inspector Stephen Pawson von Polizei von Nordwales.

„Wer sich am Mittwoch, 27. November oder Donnerstag, 28. November im Raum Porth Ysgaden aufgehalten hat und sich noch nicht gemeldet hat, wird gebeten, mit uns Kontakt aufzunehmen.

„Sie können uns telefonisch unter 101 oder über unsere Website unter Angabe der Referenznummer Q179229 erreichen.“

Intensivierung der Aktivitäten auf den Orkneyinseln

Unterdessen traf am 2. Dezember eine Marine- und Taucheinheit der schottischen Polizei auf den Orkney-Inseln ein, um bei der Suche nach einem vermissten Mann zu helfen, von dem man nun weiß, dass er ein gewerblicher Jakobsmuscheltaucher war.

Wie berichtet Divernet am 29. November, Die Küstenwache der Orkney-Inseln hatte sich zurückgezogen eine von mehreren Behörden durchgeführte Suche aus der Luft und zu Wasser nach dem noch immer nicht identifizierten Taucher, der in Scapa Flow verschwunden war. Die Polizei hatte angekündigt, ihre eigenen Ermittlungen fortzusetzen, und nun soll sich die Küstenwache wieder an der Suche beteiligt haben.

Der Taucher war am Nachmittag des 27. November als vermisst gemeldet worden, die Suche wurde jedoch am nächsten Morgen um 3 Uhr abgebrochen. Die Hafenbehörde des Orkney Islands Council hat ebenfalls eigene Ermittlungen durchgeführt.

