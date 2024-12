Leiche eines Tauchers in Nordwales gefunden

Die Leiche eines weiteren Tauchers, der kürzlich in Großbritannien vermisst wurde, wurde am 7. Dezember in der Nähe des Dorfes Llangwnnadl auf der Halbinsel Llyn in Nordwales entdeckt.

Der 53-jährige Imrich Magyar, der bei seinem Verschwinden vor der Küste am 28. November nur mit seinem Vornamen genannt wurde, wurde nach einer umfangreichen Suchaktion unter Beteiligung mehrerer Behörden gefunden.

Es war bekannt, dass er aus der Gegend von Warrington in Cheshire stammte und wie später berichtet on DivernetSein silberner Ford Mondeo Titanium mit persönlichen Gegenständen wurde auf einem Parkplatz in der Nähe eines Tauchstrands bei Tudweiliog nördlich von Llangwnnadl gefunden.

Die Suche auf See wurde am 29. November abgebrochen, später jedoch wieder aufgenommen, da die Suche an Land fortgesetzt wurde. Polizei von Nordwales hatte einen Aufruf an die Öffentlichkeit zur Information gerichtet.

Zu den Umständen von Magyars Tod wurden keine näheren Angaben gemacht, die Polizei erklärte jedoch, dass diese nicht als verdächtig anzusehen seien.

„Vielen Dank an die Polizei, die Küstenwache, die RNLI und alle anderen, die bei der Suche nach Imrich geholfen haben“, sagte ein Verwandter von Magyar. „Die Familie ist sehr dankbar für all die Bemühungen und für die Menschen, die in ihrer Freizeit gekommen sind, um zu helfen.“

„Vielen Dank an die Polizei und die Gerichtsmedizin für ihre anhaltende Unterstützung und Rücksichtnahme gegenüber der Familie. Vielen Dank an alle.“

