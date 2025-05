Taucher reagieren, da der NHS bereit zu sein scheint, die DCI-Deckung zu kürzen

Die Zahl der Notfallzentren für hyperbare Behandlungen in England soll diesen Herbst voraussichtlich von acht auf nur drei reduziert werden, was Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Taucher und der medizinischen Notfallversorgung aufkommen lässt.

„Für alle Sporttaucher in der nördlichen Hälfte des Vereinigten Königreichs könnte dies kritisch sein“, erklärte die British Diving Safety Group (BDSG) und gab bekannt, dass ab Oktober nur drei vom englischen Gesundheitsdienst NHS beauftragte Einheiten zur Behandlung von Tauchern zur Verfügung stehen würden, sofern nicht bis dahin andere Vorkehrungen getroffen würden.

Die Gruppe wurde 2002 gegründet, um die Verbände des Sporttauchens in Sicherheitsfragen zusammenzubringen. Ihr Vorsitz hat die RNLI inne, und sie umfasst die Maritime & Coastguard Agency, die Health & Safety Executive und Taucher.TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen.

Ein Vertreter des englischen Gesundheitsdienstes NHS sagte: Divernet dass das BDSG „sich vertan“ habe und dass der ursprüngliche Plan, sechs hyperbare Einheiten für England zu behalten, weiterhin bestehe. Das BDSG hat diese Behauptung jedoch nicht näher ausgeführt, und eine Ausschreibungsunterlagen Die von der Regierung veröffentlichten Informationen scheinen die Position des BDSG zu stützen.

„Der NHS England hat bestätigt, dass nach dem jüngsten Vergabeverfahren die Aufträge für hyperbare Sauerstofftherapie (HBOT) für drei der sechs geplanten regionalen Zentren (Ostengland, London & Südosten sowie Südwesten) vergeben wurden. Für die Regionen Nordosten, Nordwesten und Midlands wurden bisher keine Aufträge vergeben“, erklärte der BDSG.

„Diese Entscheidung betrifft vier bestehende Überdruckkammern – LHM Healthcare (Whipps Cross), Midlands Diving Chamber (Rugby), North England Medical Hyperbaric (Hull) und Hyperbaric Treatment & Trainings Services (Wirral) – das, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen werden, ab dem 1. Oktober 2025 nicht mehr unter dem Vertrag des NHS steht.“

„Diese Entscheidung führt dazu, dass Taucher in den Midlands und Nordengland keinen rechtzeitigen, vom NHS finanzierten Zugang zu lebenswichtigen Rekompressionseinrichtungen haben – einem entscheidenden Bestandteil der Notfallbehandlung bei Dekompressionskrankheiten.

Dieser Schritt gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich ungleicher Behandlung und regionaler Diskriminierung. Während die Einrichtungen im Süden weiterhin zur Verfügung stehen, wird der Zugang für Taucher in den Midlands und im Norden eingeschränkt sein. Dies beeinträchtigt die Tauchsicherheit und die Notfallversorgung in großen geografischen Gebieten erheblich.

NHS-Konsultation

Letzten September NHS England eine Beratung gestartet zum vorgeschlagenen teilweisen Entzug der Finanzierung, obwohl damals vorgeschlagen wurde, nicht mehr als zwei Dekompressionskammern zu schließen.

Die Beauftragung von HBOT-Diensten kostete das Unternehmen jährlich 8.2 Millionen Pfund. Die Einheiten behandelten jährlich etwa 150–200 Fälle von Dekompressionskrankheiten und 10 Gasembolien. Die Einheiten wurden auch zur Behandlung von Fällen eingesetzt, die nichts mit Tauchen zu tun hatten, wie z. B. Kohlenmonoxidvergiftung, Verbrennungen und andere Verletzungen .

NHS England behauptete, dass ein Taucher mit Verdacht auf DCI überall in England nach der Streichung der Mittel für zwei Einheiten immer noch in der Lage wäre, innerhalb von vier Stunden nach Auftreten der Symptome auf dem Landweg ein Tauchzentrum zu erreichen.

Oben & unten: Der ursprüngliche Vorschlag hätte die Anzahl der englischen Kammern von acht auf sechs reduziert (jede ist in einem Kreis mit einem Radius von 150 Kilometern dargestellt). Derzeit sind nur drei wieder in Betrieb, im Süden und Osten (die Standorte sind fiktiv).

(NHS England)

Außerdem hieß es, dass in einigen der bestehenden Einrichtungen vergleichsweise wenige Patienten behandelt würden, was es für das Personal schwierig mache, in der Praxis zu bleiben. Zudem seien nicht alle Einrichtungen für die Behandlung schwerkranker Patienten ausgestattet.

Die drei englischen Küsteneinheiten im Süden und Osten, die wieder in Betrieb genommen wurden, sind DDRC Plymouth, die Hyperbaric Medicine Unit in Chichester und die LHM Healthcare East Of England Hyperbaric Unit in Great Yarmouth. Poole Diver Clinic hatte bereits geschlossen Ende Januar dieses Jahres.

„Es geht nicht nur um Geographie – es geht um Fairness, Sicherheit und Überleben“, erklärte die BSDG. „Tauchnotfälle können nicht warten, und die Sperrung des Zugangs spart langfristig kein Geld. Sie verschiebt die Kosten lediglich auf verlorene Leben, verlängerte Behandlungszeiten und Erkrankungen. Außerdem werden die Blaulicht-Notdienste unnötig belastet.“

Die Gruppe weist darauf hin, dass ein verunglückter Taucher im Nordosten, der in Great Yarmouth mit einer vollen Kammer konfrontiert ist, möglicherweise Federwegs Durch ganz England werden Patienten zur Behandlung ins DDRC gebracht. Die Chichester-Kammer ist außerdem mit medizinischem Personal der Royal Navy besetzt, das Marinepatienten Vorrang geben muss – nun aber offenbar auch NHS-Patienten aus dem gesamten Londoner Raum versorgen soll.

In Schottland gibt es nur zwei Hyperbar-Einheiten des NHS National Services, beide im Norden – im Aberdeen Royal Infirmary und auf den Orkneyinseln. Dem West Scotland Centre for Diving & Hyperbaric Medicine in der Nähe von Oban wurde im April letzten Jahres vom NHS Grampian die Finanzierung entzogen.

Erweiterte Dienste

„Die Reduzierung der Anzahl der Druckkammern um über 60 % und die Beschränkung der Versorgung auf den Osten und Süden des Landes setzt Taucher, die in den Midlands und im Norden in Schwierigkeiten geraten, einem deutlich größeren Gesundheitsrisiko aus und zwingt sie dazu, Federwegs „Die Anfahrt zu angemessenen medizinischen Behandlungen ist viel länger und führt zu einer unnötigen Belastung des bereits überlasteten Rettungsdienstes“, kommentiert Matt King, Direktor von Stoney Cove.

Eine Überdruckkammer

Jen Tibbs, Leiterin der hyperbaren Einheit in Wirral, die den Nordwesten abdeckt, nun aber vor der Schließung steht, sagte, die Nachricht sei „ein großer Schock“ gewesen.

„Wir bieten diese Einrichtung seit fast 30 Jahren an, und ich kann Ihnen versichern, dass wir uns mit aller Kraft dagegen wehren werden“, erklärte sie. „Jede Unterstützung ist uns sehr willkommen. Seien Sie versichert, dass wir bis zum 24. September 7 weiterhin rund um die Uhr für Tauchnotfälle und Beratungen zur Verfügung stehen. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass wir diese Entscheidung noch ändern können.“

Der British Sub-Aqua Club teilte mit Divernet Man sei „zutiefst besorgt“ über die Situation. „Der 60-prozentige Rückgang der HBOT-Einrichtungen in nur 12 Monaten gefährdet nicht nur die Gesundheit der Menschen, sondern auch den fairen Zugang zu Behandlungsdiensten im ganzen Land“, sagte der Leiter des Tauch- und TAUCHERAUSBILDUNG Sophie Heptonstall.

„Als nationaler Dachverband für Tauchen und Schnorcheln in Großbritannien hat die Sicherheit der Taucher für uns oberste Priorität. Der bevorstehende deutliche Rückgang der vom NHS finanzierten HBOT-Versorgung in England ist für die britische Tauchbranche inakzeptabel.“

„BSAC wird eng mit BDSG und allen anderen Vertretern der Tauchbranche sowie wichtigen Interessenvertretern zusammenarbeiten, um bei der Regierung Lobbyarbeit für die Wiedereinführung von HBOT in den drei Problemgebieten – den Midlands, dem Nordwesten und dem Nordosten – zu betreiben.“

„Die Küstenwache Ihrer Majestät wird weiterhin mit medizinischen Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Menschen sicher in die entsprechende medizinische Versorgung gelangen“, sagte ein Sprecher der MCA. Divernet.

„Die Entscheidung verdeutlicht eine wachsende Ungleichheit in der Leistungserbringung des NHS und wurde von Tauchsicherheitsaktivisten, Rettungskräften und der Tauchgemeinschaft insgesamt mit Besorgnis aufgenommen“, heißt es in der BDSG. „Die Interessenvertreter, darunter auch die Taucher TAUCHERAUSBILDUNG Die Behörden fordern den englischen Gesundheitsdienst NHS heute auf, diesen Schritt zu überdenken und mit der Tauch- und Medizinergemeinschaft zusammenzuarbeiten, um ein gerechteres Pflegemodell zu entwickeln.“

Die Gruppe plant eine Aufklärungskampagne und eine Petition, um die Entscheidung rückgängig zu machen. Taucher werden außerdem gebeten, die Angelegenheit bei ihren Abgeordneten anzusprechen.

Auch auf Divernet: Wird 25 % weniger englische Töpfe den Service für Taucher verbessern?, Pooles Taucherklinik schließt in Kürze, Kammertagebücher: Wichtige Erkenntnisse vom BDSG & Defence Diving Symposium – DCI-Anerkennung & Sicherheitsupdates, Bleiben Sie auf Ihren Tauchausflügen sicher: Tipps und Updates der Midlands Diving Chamber