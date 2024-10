BSAC: Zahl der Todesfälle steigt – aber es gibt auch gute Nachrichten

Je mehr Tauchgänge stattfinden, desto mehr Zwischenfälle sind wahrscheinlich, und da die Tauchaktivitäten im Kalenderjahr 2023 wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht haben, gab es neun Todesfälle infolge der neun einzelnen Vorfälle. So sagt der British Sub-Aqua Club (BSAC) in seinem gerade veröffentlichten Jährlicher Tauchunfallbericht für letztes Jahr.

BSAC weist darauf hin, dass die Analyse der 355 im Jahr 2023 gemeldeten Tauchunfälle (242 im Vereinigten Königreich und 113 im Ausland) unterstreicht, dass Erfahrung und Qualifikation niemanden unbedingt davor schützen, bei einem Tauchunfall Opfer zu werden.

Dies wurde durch den starken Anstieg der Zahl der Tauchführer-Opfer im Vergleich zu den Tauchern mit anderen Qualifikationen im Vergleich zu den Vorjahren unterstrichen. BSAC ist sich nicht sicher, warum dies der Fall sein sollte, da es keinen großen Anstieg der Zahl der Taucher mit dieser Qualifikation gab.

Die Gesamtzahl der Vorfälle in Großbritannien war höher als im Bericht von 2022. zusammengefasst on Divernet letztes Jahr. In diesem Jahr gab es 248 Vorfälle, davon 182 in Großbritannien, aber nur sechs Todesfälle, die niedrigste Zahl, die in einem normalen Tauchjahr seit 1977 verzeichnet wurde, und ein deutlicher Rückgang gegenüber den 16 im Jahr 2021.

Wie üblich wird im Bericht betont, dass zahlreiche Vorfälle möglicherweise hätten vermieden werden können, wenn die Beteiligten die Grundprinzipien sicherer Tauchpraktiken beachtet hätten.

Bemerkenswert statisch

BSAC’s annual reports on diving incidents are gleaned from all diver TAUCHERAUSBILDUNG agencies with the aim of promoting diver safety and helping to understand and manage trends. They include accounts of each of the incidents.

Berichte einzelner Sporttaucher werden durch offizielle Daten der Maritime & Coastguard Agency, RNLI, MoD, PADI EMEA, der Water Incident Database und RoSPA sowie durch Medienberichte ergänzt.

„Die Zahl der seit 2014 gemeldeten Vorfälle in Großbritannien ist bemerkenswert konstant geblieben, mit Ausnahme des Pandemiejahres, als Einschränkungen bei Tauchaktivitäten die Zahl der erfassten Vorfälle beeinflussten“, heißt es in dem Bericht.

Apparent increases in the reporting of incidents in 2019 and 2023 are put down to a marked rise in overseas reports, which BSAC says were dominated last year by Maske"- Und fein-strap failures. This pointed either to more thoroughness in reporting or a problem with kit maintenance. Wearing-out of straps could be more likely to occur in warmer climates.

Ab dem Jahr 2022 nahm die Zahl der Vorfälle ab, die an der Oberfläche begannen, und die Zahl der Vorfälle zu, bei denen die Start- und Maximaltiefe unbekannt waren.

Im September 2023 herrschte in Großbritannien außergewöhnlich warmes Wetter und leichter Wind. Dadurch verlängerte sich die Tauchsaison, und später im Jahr kam es zu mehr Zwischenfällen als üblich.

Der September war für die Rettungsdienste, die Tauchern halfen, besonders arbeitsreich. Rettungsboote der RNLI wurden 37 Mal gerufen, um Tauchern zu helfen, davon 29 Mal zwischen Mai und September. Hubschrauber wurden 30 Mal eingesetzt, allerdings nur acht dieser Einsätze in den Sommermonaten.

There was confirmation of conclusions from previous years that fewer incidents of DCI and fast ascents are now being reported. Where DCI occurs, it is less likely to be associated with diving deeper than 30m, rapid ascents or missed stops, and this is thought likely to be a TAUCHERAUSBILDUNG success, with greater emphasis put on buoyancy control and dive planning than was once the case.

IPO-Bewusstsein

Further positive news is that divers are becoming more aware of the symptoms and danger of Immersive Pulmonary Oedema (IPO), the actions to take if it occurs in themselves or others, and the need to avoid returning to the water after a suspected incident until declared medically fit to do so. BSAC again attributes much of this to improvements in TAUCHERAUSBILDUNG Programme.

Die TAUCHERAUSBILDUNG agency says it has refined its process for identifying the criteria indicating that IPO is relevant to an incident. Awareness of the condition is the main form of defence: “Like divers and snorkellers, open-water swimmers are now also advised not to swim alone and, as a community, they are increasingly cognisant of the risk of IPO,” the report notes.

Das Durchschnittsalter der neun Todesopfer des Jahres 2023 betrug 58 Jahre, und in den letzten zehn Jahren war das Durchschnittsalter der verstorbenen Taucher 10 Jahre höher als das der damaligen Tauchbevölkerung. Dies deutet darauf hin, dass das Alter ein starker Überlebensfaktor ist.

BSAC stellt fest, dass das Durchschnittsalter der liefert nicht- Die Zahl der in der Vorfalldatenbank erfassten Opfer ist in diesen zehn Jahren gestiegen; im Jahr 10 ist sie erstmals gesunken, und zwar auf 2023 Jahre.

Für Rettungseinsätze gerüstet

Eine weitere ermutigende Nachricht ist die Erkenntnis, dass Taucher im Notfall Techniken anwenden können, um Verletzte an die Oberfläche zu bergen und Wiederbelebungsmaßnahmen mit einer Wirksamkeit durchzuführen, die die Erfolgserwartungen in anderen nicht-klinischen Situationen übertrifft.

Dies wird durch die Tatsache veranschaulicht, dass in 83 % der Fälle die Nutzung einer alternativen Luftquelle zur erfolgreichen Bergung eines Verletzten an die Oberfläche führte und in allen Fällen, in denen eine kontrollierte Auftriebshilfe (CBL) eingesetzt wurde, eine erfolgreiche Bergung erfolgte.

Wenn auf eine CBL eine Herz-Lungen-Wiederbelebung folgte, war jede dritte Wiederbelebung erfolgreich. Wenn die Herz-Lungen-Wiederbelebung ohne Sauerstoff durchgeführt wurde, erlangten 28 % der Verletzten ihr Bewusstsein zurück, mit Sauerstoff waren es sogar 30 %. In neun von 30 Fällen einer Wiederbelebung mit einem Defibrillator erlangte der Verletzte sein Bewusstsein zurück.

“The result of this analysis is a reflection of the excellent TAUCHERAUSBILDUNG programmes delivered by excellent diving instructors who, in turn, ensure divers are well-trained in rescue techniques,” says BSAC.

Der Bericht wird vom BSAC-Vorfallberater Jim Watson und dem Datenanalysten Ben Peddie zusammengestellt. Alle Taucher, ob von BSAC oder einer anderen Ausbildungsorganisation, die in Großbritannien oder im Ausland in einen Vorfall verwickelt sind oder einen solchen beobachten, werden gebeten, ihn vertraulich zu melden, damit künftige Berichte erstellt werden können. über ein Online-Formular.

Du kannst dich herunterladen und lesen den vollständigen Bericht oder Videobericht ansehen of key findings from the BSAC Diving Conference on YouTube. Reports from previous years are also available to download.

