BBC berichtet über Versuche, überlebende Sea Story-Taucher unter Druck zu setzen

Offenbar voreilige Versuche der ägyptischen Behörden am Roten Meer, die Seegeschichte Aus der monatelangen Untersuchung des tödlichen Vorfalls durch ein BBC-Nachrichtenteam gingen die Forderungen des Bootsführers hervor, ein Tauchboot sei auf einer Monsterwelle gesunken und die Meldungen der Überlebenden, die möglicherweise Schaden anrichten könnten, zu blockieren.

Seegeschichte war am 24. November von Port Ghalib zu einer sechstägigen Reise aufgebrochen, mit 31 internationalen Gästen, drei Tauchführern und 12 ägyptischen Besatzungsmitgliedern. wie zuvor berichtet on DivernetMehrere Taucher wurden in letzter Minute von dem ursprünglich gebuchten Boot „upgegradet“, obwohl die Reiseroute anders war.

Das Boot kenterte und sank am frühen nächsten Morgen. 11 Menschen starben oder wurden vermisst, darunter ein britisches Ehepaar.

Elf der 35 Überlebenden, hauptsächlich erfahrene Sporttaucher, wurden nun von der BBC interviewt. Sie berichteten, dass sie innerhalb weniger Stunden nach ihrer Landung entweder in ihren Krankenhausbetten oder in einem Resort, in dem sie untergebracht waren, von Leuten „verhört“ wurden, die sich als „Richter“ ausgaben.

Sie berichteten auch, dass sie unter Druck gesetzt wurden, Zeugenaussagen zu unterschreiben, die – ein klarer Interessenkonflikt – von einem Mitarbeiter des ägyptischen Bootsbetreibers Dive Pro Liveaboard aus dem Englischen ins Arabische übersetzt worden waren.

Einige behaupteten, sie seien von jemandem verhört worden, von dem man sie für einen offiziellen Ermittler gehalten hatte, nur um später herauszufinden, dass es sich dabei um einen Tauchführer von Dive Pro Liveaboard handelte.

Er und andere Mitarbeiter hatten die Überlebenden aufgefordert, Verzichtserklärungen zu unterzeichnen, in denen es hieß:Ich beschuldige niemanden eines kriminellen Fehlverhaltens„Ein Taucher sagte, dass ihm eine solche Verzichtserklärung ausgehändigt wurde, während er noch seine Zeugenaussage machte, und eine britische Ärztin schilderte, dass man ihr gesagt habe, sie dürfe den Raum nicht verlassen, bis alle Aussagen abgeschlossen seien.

Einige Taucher hatten sich geweigert, die Dokumente zu unterschreiben, und keiner durfte Kopien behalten. Einige, die sie mithilfe von Telefon-Apps übersetzten, beschrieben jedoch, dass „belastende Details“, die sie gemeldet hatten, ausgelassen worden seien. Ähnliche Praktiken mit Zeugenaussagen wurden bereits nach Vorfällen mit Tauchsafaris im Roten Meer gemeldet.

Sogar als eine Gruppe den Heimflug antreten wollte, soll ein Vertreter von Dive Pro Liveaboard versucht haben, sie dazu zu bringen, Verzichtserklärungen zu unterschreiben. Er hatte behauptet, die Dokumente seien Genehmigungen, um durch die Flughafenkontrollen zu kommen, so ein US-Taucher, der die anderen davor warnte, zu unterschreiben.

Monsterwelle

In BBC-Interviews wurde den ägyptischen Behörden zudem vorgeworfen, sie hätten bereits kurz nach dem Kentern des Schiffes entschieden, die Schuld auf eine Monsterwelle zu schieben.

Der Ozeanograph Dr. Simon Boxall wiederholte seine zum Zeitpunkt des Vorfalls gemachte Behauptung, dass eine 4 m hohe Welle unter den herrschenden Bedingungen nicht die Ursache für den Untergang gewesen sein könne. Er führte dies auf einen Piloten- oder Bootskonstruktionsfehler oder beides zurück. Die Überlebenden stimmten darin überein, dass die Bedingungen beim Schwimmen vom Wrack keine großen Probleme bereitet hätten.

Auf Nachfrage eines Tauchers musste man jedoch eine Kopie des Abschlussberichts der Untersuchung einsehen, das hätte keinen Sinn, denn „die einzige Verantwortung dafür trägt das Meer“.

Im ersten Teil des BBC-Berichts gaben Überlebende an, dass während der Nacht Seegeschichte Das Boot schien stärker zu schaukeln und zu schwanken, als sie angesichts des durchschnittlichen Wetters erwartet hätten. Schwere, nicht befestigte Möbel rutschten über das Deck, und ein kleines Schlauchboot wäre beinahe über Bord gegangen.

Kurz vor 3 Uhr morgens Seegeschichte war mit einem „lauten Knall“ auf die Seite gedreht worden, die Motoren starben ab und sämtliche Lichter gingen aus.

Fast alle Toten und Vermissten waren auf der Steuerbordseite des Bootes untergebracht, das aufs Meer stürzte. Von den Menschen, die es an Deck schafften, behindert durch lose Möbel und Einrichtungsgegenstände, hatten nur wenige es geschafft, ein Rettungsboot zu finden.Jacke. Einer sagte, dass seins nicht richtig funktionierte und dass das Licht keine Batterien hatte.

Andere, die es schafften, an Bord der Rettungsflöße zu gelangen, sahen den Kapitän und einige Besatzungsmitglieder bereits dort. Der Kapitän hatte sich Berichten zufolge eine der drei bereitgestellten Decken mitgenommen. In der Sicherheitseinweisung war versprochen worden, dass es auf den Flößen Nahrung und Wasser gäbe, aber Gäste berichteten der BBC, dass es nichts davon gäbe. Eine Taschenlampe funktionierte nicht und die Leuchtfackeln waren bereits verwendet worden.

35 Stunden im Luftloch

Obwohl die Überlebenden sich einig sind, dass das Boot vor 3 Uhr morgens gesunken ist, behaupten die örtlichen Behörden, dass sie erst gegen 5.30 Uhr ein Notsignal erhalten haben. Rettungsschiffe brauchten acht Stunden, um die Flöße zu erreichen, die nach Osten trieben, und die Retter kamen auch nur langsam an Seegeschichte selbst, erzählten Überlebende der BBC.

Das Ehepaar Lucianna Galetta und Christophe Lemmens konnte seine Schwimmwesten nicht finden und war in einem Korridor von Wasser und Trümmern eingeschlossen.

Sie landeten in einer Luftblase im Maschinenraum im Heckbereich, der über das Wasser hinausragte, später kamen Taucher hinzu. Ausbilder Youssef al-Faramawy.

„Wir hatten keine Verbindung mit der Außenwelt, nichts. Niemand versuchte herauszufinden, ob da drinnen noch jemand am Leben war“, sagte Galetta. „Ich war so bereit zu sterben. Wir dachten nicht, dass jemand kommen würde.“

Sie wurden erst nach einer traumatischen 35-stündigen Tortur von al-Faramawys Onkel Khattab al-Faramawi gefunden, einem Einheimischen Ausbilder die sich freiwillig gemeldet hatten, die übersäten Korridore zu durchsuchen.

Taucher retteten außerdem zwei Menschen aus einer weiteren Luftblase in einer Kabine im Unterdeck, und vier Leichen wurden geborgen. Überlebende fragten sich jedoch, warum die ägyptische Marine, die die Operation überwachte, offenbar nicht in der Lage war, eigene Taucher einzusetzen.

Das britische Paar Tariq Sinada und Jenny Cawson wurde nicht gefunden

Immer noch vermisst sind das Ehepaar Jenny Cawson und Tarig Sinada aus Devon, die angeblich immer sorgfältig nach Tauchbooten gesucht haben, aber zu denen gehörten, die auf Seegeschichte in letzter Minute und auf der Steuerbordseite des Hauptdecks untergebracht.

Familie und Freunde berichteten der BBC, dass ägyptische Beamte ihnen gesagt hätten, Seegeschichte war nicht gefunden worden – obwohl sie im Fernsehen Nachrichten über das havarierte Hausboot sahen.

Sie werfen den Behörden eine Vertuschung vor, um die Tourismusindustrie zu schützen, und fordern nun eine offene Untersuchung des Untergangs. Weder die ägyptische Regierung noch Dive Pro Liveaboard reagierten auf die Anfragen der BBC, sich zu den in ihren Berichten enthaltenen Vorwürfen zu äußern.

Divernet erhielt ebenfalls keine Antwort vom Betreiber, nachdem er nach dem Vorfall um einen Kommentar gebeten hatte, obwohl nach einem Brand auf einem anderen seiner Boote, Meereslegende, bei dem im vergangenen März ein deutscher Gast ums Leben kam, hatte die Bundesregierung reagiert – allerdings nur mit der Mitteilung, dass sie sich vor Erhalt eines Abschlussberichts der Staatsanwaltschaft nicht äußern könne.

Die vollständigen BBC-Berichte von Joe Inwood, Teil 1 und Teil 2, kann man auf der BBC-News-Site lesen.

