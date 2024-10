Ägyptisches Hausboot sinkt im tiefen Süden

Ein Tauchboot ist im südlichsten Teil des Roten Meeres Ägyptens gesunken, nachdem sein Kapitän offenbar Unwetterwarnungen missachtet hatte. Die 18 Tauchgäste konnten zusammen mit der Besatzung das Boot verlassen, die meisten mussten jedoch ihr Hab und Gut zurücklassen und verbrachten anschließend etwa acht Stunden auf dem Trockenen in kleinen Booten.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 24. Oktober, auf halbem Weg auf einer Charterfahrt von Hamata aus. Das 30 m lange ägyptische Meeresführung, ein Schiff mit drei Doppelkabinen auf dem Oberdeck und sechs Zweibettkabinen auf dem Unterdeck, bot sowohl Tauch- als auch Kitesurfing-Ausflüge an.

In dieser Nacht beachteten Berichten zufolge die meisten Schiffe, darunter auch die Hausboote, die Warnungen vor stürmischem Wetter und hohem Wellengang und blieben weiter nördlich im geschützteren Bereich des Sataya-Riffs.

Meeresführungwar jedoch bis zum Elba-Riff nahe der Grenze zum Sudan weitergesegelt, wo das Schiff mit seinem Holzrumpf vermutlich ein Leck bekommen hatte.

Das Boot war für die Reise „Deep Deep South“ von einer Gruppe Taucher aus der Laval Subaqua Club im Nordwesten Frankreichs. Zwei der nur vier Mitglieder, die ihre Pässe bei dem Untergang retten konnten, kehrten letztes Wochenende nach Frankreich zurück und sprachen über den Vorfall mit France Info.

Seltsamer Winkel

Die ersten vier Tauchtage von Seaduction aus waren „großartig“

Der ehemalige Clubpräsident François Paillard und der stellvertretende Schatzmeister Philippe Galodé sagten, die Reise sei bei einer Tauchshow im Januar arrangiert worden. Die Gruppe war am 18. Oktober in Ägypten angekommen und Paillard beschrieb ihre ersten vier Tauchtage als „großartig“.

Galodé sagte, er habe gegen 3 Uhr morgens geschlummert, als sein Freund ihn fragte, ob das Boot in einem seltsamen Winkel liege. „Ich ging nach oben, um zu sehen, was los war“, sagte er. „Laut dem Kapitän war alles unter Kontrolle.“ Andere Gäste sagten später, sie hätten die Liste bereits um 2 Uhr morgens bemerkt.

„Nach einer halben Stunde begann das Boot sehr stark zu wackeln“, sagte Paillard. „Wir begannen, die Schwimmwesten herauszuholen, da wir davon ausgingen, dass es nicht besser werden würde, egal was der Kapitän sagte. Schließlich taten wir, was der Kapitän nicht getan hatte, nämlich uns auf die Evakuierung vorzubereiten.“

Um 3.30:XNUMX Uhr sei das Wasser in der Kabine gestiegen, sagte Paillard. „Wir konnten alle in letzter Minute gerettet werden – das Boot hatte eine starke Schlagseite und kenterte dann komplett. Es herrschte Panik, alle sprangen ins Wasser.“ Alle Taucher hatten es geschafft, Schwimmwesten anzulegen, aber nur wenige hatten Zeit, sich anzuziehen und Pässe, Telefone, Bargeld oder andere persönliche Gegenstände zu bergen.

Paillard merkte an, dass die zehn Besatzungsmitglieder zwar den Anweisungen des Kapitäns Folge geleistet hätten, aber „keine erfahrenen Seeleute“ seien.

Vom Trawler aus gesichtet

The liveaboard carried two 5m RIBs but it seems there had been time to launch only one of these and one of the two lifeboats. Amid the strong waves, continuous bailing-out had proved necessary to stay afloat.

Die Überlebenden trieben acht Stunden auf dem Meer, bevor ein Trawler eine orangefarbene Rettungsbootabdeckung entdeckte und sie an Bord holen und mit warmer Kleidung versorgen konnte. Später wurden sie auf ein Patrouillenschiff der Marine gebracht, das sie an Land brachte. Von dort wurden sie mit dem Bus zu einem Hotel in Hurghada gebracht, wo sie erst am Morgen des 25. Oktober ankamen.

Die 14 Taucher, die ihre Pässe und Habseligkeiten verloren hatten, mussten darauf warten, dass das französische Konsulat in Kairo die notwendigen Vorkehrungen für ihre Ausreise traf, wurden jedoch gewarnt, dass dies möglicherweise nicht vor morgen (30. Oktober) geschehen würde.

„Der Konsul hat sie gebeten, sofort Schritte bei ihren Versicherungsgesellschaften einzuleiten, aber sie können nichts tun“, sagte Nelly Leroux im Gespräch mit France Bleu, sagte über ihren 59-jährigen Ehemann Pascal. „Sie haben nichts mehr. Mein Mann hat nicht einmal Schuhe an den Füßen. Das Trauma ist immer noch sehr groß – er hat mir gerade erzählt, dass er Flashbacks hatte und nicht schlafen konnte.“

Claire Penard, die derzeitige Präsidentin des Tauchclubs, wartete noch immer auf ihre Rückführung, als sie France Info dass der bürokratische Aufwand den Prozess zu einer Herausforderung gemacht habe. „Es ist extrem hart“, sagte sie, „und die Evakuierung des Bootes war für uns alle besonders traumatisch, weil wir wirklich dachten, wir würden sterben.“

Ägyptens Kammer für Tauchen und Wassersport sagte Divernet: „Der bedauerliche Vorfall der Meeresführung Das Liveaboard wird derzeit von den zuständigen Behörden untersucht.“ Divernet hat sich an den Betreiber von Meeresführung für einen Kommentar.

