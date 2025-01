Acht Taucher erleben 30-stündige Drift in Palau

Sieben Tauchtouristen und ihr lokaler Tauchführer trieben fast 30 Stunden vor der Pazifikinsel Palau, bevor sie von einem Fischer gerettet wurden, den die US-Küstenwache als „barmherzigen Samariter“ bezeichnete.

Die Taucher, die von China aus das mikronesische Tauchziel besuchten, wurden am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen Mittag in der Nähe des beliebten Tauchplatzes Peleliu Corner als vermisst gemeldet, nachdem sie nach einem 45-minütigen Bootstauchgang unbemerkt an der Oberfläche geblieben waren.

Die Insel Peleliu liegt südwestlich von Palaus größter Insel Babeldaob. Der Corner-Standort ist für seine starken Strömungen bekannt. Zu dieser Zeit gab es in der Gegend Gewitter und heftige Regenfälle mit meterhohen Wellen und 2 m hohen Dünungen.

Südwestlich von Peleliu wurde von den Rettungsbehörden Palaus eine Such- und Rettungsaktion eingeleitet, die jedoch über das Staatsgebiet Palaus hinaus auf ein Gebiet ausgedehnt wurde, das für Such- und Rettungszwecke von der US-Küstenwache abgedeckt wird.

Dies löste eine Operation aus, koordiniert von Küstenwache Mikronesien, mit Sitz in Guam, vom Morgen des 27. Dezember. Seine Driftmodelle deuteten richtig darauf hin, dass die Gruppe höchstwahrscheinlich nach Nordwesten getrieben war, und die Operation wurde in diese Richtung verlagert, als der Fischer Jerome Sakurai gegen 4 Uhr zufällig auf die Taucher stieß.

Sie waren nach Berechnungen der Küstenwache etwa 50 Kilometer nordwestlich von ihrem Tauchplatz abgetrieben, blieben aber zusammen und befanden sich in einem „guten Zustand“.

„Die sichere Bergung von acht vermissten Tauchern in der Nähe von Peleliu Corner ist ein Beweis für den unglaublichen Gemeinschaftsgeist von Palau“, sagte der Einsatzkoordinator der Küstenwache, Ryan Crose. „Die Wachsamkeit und das schnelle Handeln eines einheimischen Fischers führten letztendlich zu einem erfolgreichen Abschluss der Suche und zeigten die wichtige Rolle der Bewohner von Palau und ihre tiefe Verbundenheit mit ihren Gewässern.“

An der Suche waren auch Palaus Marine Law Enforcement Division, staatliche Ranger und die Pacific Mission Aviation beteiligt.

