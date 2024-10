Körperteile einer Taucherin in Hai gefunden

Die Überreste einer US-amerikanischen Taucherin, die während eines Bootstauchgangs in einem entlegenen Teil Indonesiens vermisst wurde, wurden offenbar im Magen eines Hais gefunden. Ihr Ehemann und ihre Freunde bestreiten jedoch, dass das Tier für ihren Tod verantwortlich war, und sagen, sie wäre entsetzt gewesen, wenn einem Hai die Schuld zugeschrieben worden wäre.

Colleen Monfore, 68, wurde am 7. September durch starke Strömungen vom Rest einer Gruppe von sieben Tauchern getrennt, als sie sich in einer Tiefe von etwa 26 m vor Pulau Reong, einer kleinen Insel in der Nähe von Wetar im Alor-Archipel, befand.

Die Gruppe war aufgrund einer Änderung der Strömungsrichtung und einer auftretenden Abströmung umgekehrt und hatte zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch die Hälfte ihrer Luftflasche übrig.

Dem Tauchführer gelang es nicht, Monfore zu erreichen und ihr zu helfen, zu ihrem Boot zurückzukehren. Ihr Verschwinden führte zu einer achttägigen Suche in der Gegend.

Insel Reong vor Wetar (Google Earth)

Am 6. Oktober meldete ein Fischer in Timor-Leste, etwa 120 Kilometer südlich von Reong und außerhalb indonesischen Territoriums, dass er einen Hai getötet habe, der seiner Aussage nach in Not gewesen zu sein schien. In seinem Magen habe er Teile der Leiche einer Frau sowie Reste eines Neoprenanzugs und eines Badeanzugs gefunden.

Die Behörden von Timor-Leste standen in Verbindung mit dem Indonesische See- und Küstenwache, doch obwohl es Hinweise von Familie und Freunden gibt, dass die Leiche als die von Monfore identifiziert wurde, muss dies noch offiziell bestätigt werden.

Die Dinge richtigstellen

Monfore, Mutter zweier Kinder, war mit ihrem Mann Mike auf einer siebenwöchigen Tauchtour. Rick und Kim Sass, alte Freunde aus Michigan, die vor ihrer Pensionierung viele Jahre lang ein Tauchzentrum besaßen, sagen, Mike Monfore habe sie nach dem Tod seiner Frau kontaktiert, um ihr Schicksal aufzuklären.

Sie haben sie als sehr erfahrene Taucherin beschrieben und sagen, dass die Strömungen beim Tauchgang als beherrschbar galten und dass sie höchstwahrscheinlich an den Folgen eines nicht näher bezeichneten medizinischen Problems gestorben sei. Obwohl es möglich war, dass ein Hai ihren Körper nach seinem Tod gefressen hatte, war es höchst unwahrscheinlich, dass er sie angegriffen oder ihren Tod verursacht hatte. Haiangriffe sind in der Gegend selten.

„Haie haben einen Magen, der auf eine schnelle Verdauung eingestellt ist“, erklärte Kim Sass in den sozialen Medien. „Der Magen enthält starke Säuren und Enzyme, die die Nahrung schnell in kleinere Partikel zerlegen.“

„Colleens Leiche war identifizierbar. Ihre Fingerabdrücke (ebenfalls identifizierbar) werden von unserer US-Botschaft und der örtlichen Regierung als Todesnachweis verwendet. Dies wäre nicht möglich, wenn der Hai sie vor Wochen angegriffen hätte.“

Sass sagt, sie habe mindestens tausend Tauchgänge mit Monfore gemacht und sei eine ausgezeichnete Taucherin gewesen. Mike Monfores Tauchcomputerdaten, beim Tauchgang aufgenommene Fotos und Aussagen der anderen Taucher und des Tauchführers ließen darauf schließen, dass ihre Freundin an den Folgen eines medizinischen Problems gestorben sei.

„Ich glaube nicht, dass es die Umwelt war und schon gar nicht ein Hai, der ihr das Leben genommen hat“, sagt sie. „Colleens Ehemann sagte, es hätte ihr das Herz gebrochen, zu wissen, dass ein Hai ihretwegen gestorben ist – und dass ihr Tod den Haien wieder einmal einen schlechten Ruf einbringt.“

Auch auf Divernet: ALOR FÜR SICH, ALOR AQUAMEN