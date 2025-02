China meldet „erste erfolgreiche Rettung beim Höhlentauchgang“

at

at 10: 54 Uhr

Zwei vermisste Höhlentaucher wurden nach einer fast drei Tage dauernden Such- und Rettungsaktion aus einem System in Südchina geborgen – es handelte sich um die erste erfolgreiche Rettung von Höhlentauchern im Land.

Die Männer gehörten zu einer Gruppe von fünf Meeresbiologen, die am 5. Februar zu Forschungszwecken in versunkene Karsthöhlen nahe der Stadt Baise in der Bergregion Guangxi Zhuang vorgedrungen waren. Die Höhlen liegen an der Quelle des Huowang-Flusses.

Während ihrer Erkundung verloren zwei der Taucher den Kontakt zu den anderen, die der Polizei von Baise gegen 7 Uhr ihr Verschwinden meldeten.

Ein Rettungsteam aus Polizei, Militär, Feuerwehr, Sanitätern und Mitgliedern eines Tauchclubs führte eine 69-stündige gemeinsame Operation durch.

Die Such- und Rettungsaktion (Behörde für öffentliche Sicherheit der Provinz Guangxi / Xinhua)

Die 200 x 80 Meter große Kammer am Eingang der Höhlen war bis zu einer Tiefe von 15 Metern mit Wasser gefüllt und führte in ein Labyrinth aus gewundenen Gängen. Das Rettungsteam musste sich daher zerstreuen und in mehrere Richtungen Leitlinien auslegen.

Die Polizei von Baise teilte der Nachrichtenagentur Xinhua mit, dass die Höhlen durch sich kreuzende Falten und Verwerfungen, ein komplexes Wassersystem und reißende unterirdische Flüsse gekennzeichnet seien, die die Rettungskräfte vor „große Herausforderungen“ gestellt hätten, ebenso wie die schlechte Sicht unter Wasser.

Rettungstaucher berichteten, dass sie schwache Klopfgeräusche hörten, aber nicht sagen konnten, aus welcher Richtung sie kamen.

Trotzdem gelang es, den ersten der vermissten Taucher innerhalb der ersten vier Stunden der Suche, in den frühen Morgenstunden des 6. Februar, zu finden. Er befand sich in einer Luftblase in 16 m Tiefe, etwa 300 m vom Einstiegspunkt der Retter entfernt, und konnte innerhalb von 90 Minuten sicher herausgeholt werden.

Der erste Taucher wird herausgebracht (Behörde für öffentliche Sicherheit der Provinz Guangxi / Xinhua)

Der zweite Taucher mit Nachnamen Zhou wurde jedoch erst am frühen Abend des 8. Februar gefunden. Am dritten Tag der Suche hatten die Retter das Suchgebiet ausgeweitet und mindestens 10 Tauchgänge durchgeführt, bevor sie Zhou in einer weiteren Luftblase fanden, diesmal 28 m unter der Wasseroberfläche und etwa 500 m vom Einstiegspunkt entfernt.

Es dauerte fast zwei Stunden, den Taucher zu retten, der als extrem schwach beschrieben wurde, aber eine medizinische Untersuchung im örtlichen Krankenhaus ergab, dass sein Zustand stabil war. „Ich fühlte mich damals sehr unwohl und begann, Nahtodhalluzinationen zu erleben“, erzählte er. Xinhua später.

Im Oktober 2023 Han Ting, einer der bekanntesten Taucher Chinas, ist verschwunden in den tiefen überfluteten Höhlen von Tianchuang, ebenfalls in der Region Guangxi Zhuang, während er einen live gestreamten Weltrekord-Tieftauchgang in dem System versuchte. Seine Leiche wurde vier Tage später gefunden und später mithilfe eines Unterwasserroboters geborgen.

Auch auf Divernet: Leiche bei Suche nach chinesischem Höhlentaucher gefunden