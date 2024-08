Vom Haibissopfer zum Paralympics-Teilnehmer – in 15 Monaten

Im Mai letzten Jahres schnorchelte der 22-jährige Ali Truwit mit seiner Schwimmkollegin Sophie Pilkinton aus dem Team der Yale University von einem Boot auf den Turks- und Caicosinseln aus.

Die Freunde hatten einen Urlaub zur Feier ihres Schulabschlusses verbracht – doch dann nahm die Reise eine düstere Wendung.

Das Gebiet war nicht für seine Haie bekannt, doch später dachte man, es sei ein Bullenhai gewesen, plötzlich näherte er sich „und begann uns anzugreifen, uns aggressiv anzustoßen und von unten zu rammen“, wie Truwit gegenüber NBC News erzählte.

„Wir wehrten uns, schubsten und traten, aber schon bald hatte es mein Bein im Maul. Und ehe ich mich versah, hatte es mir den Fuß und einen Teil meines Beines abgebissen.“

Doch jetzt, knapp 15 Monate nach dem traumatischen Erlebnis, bereitet sich Truwit darauf vor, mit dem US-Team bei den Paralympischen Spielen in Paris an drei internationalen Rennen teilzunehmen.

Als der Hai sie umkreiste, wurde Truwits Schwimmtraining deutlich. „Wir haben uns in Sekundenbruchteilen dazu entschlossen, um unser Leben zu schwimmen. Wir schwammen etwa 75 Meter weit durch das offene Meer zurück zum Boot“, sagte sie.

Die beiden Frauen schafften es bis auf das rettende Schiff, wo Pilkinton die Blutung mit einer Aderpresse stillte - eine Aktion, die Truwit als Rettung ihres Lebens anerkennt.

Sie wurde zur Notfallbehandlung ins Krankenhaus eingeliefert und dann für eine Operation in die USA zurückgeflogen. Sie musste sich drei Operationen unterziehen: zwei in Miami, um eine Infektion zu bekämpfen, und dann wurde ihr an ihrem 23. Geburtstag in New York das linke Bein unterhalb des Knies amputiert.

Erschütternde Rückblenden

Ein Teil von Truwits Rehabilitation umfasste Arbeit im Schwimmbad, und ihr half dabei ihr ehemaliger College-Schwimmtrainer Jamie Barone. Der erneute Einstieg ins Wasser, selbst in das Familienschwimmbad in Darien, Connecticut, erwies sich zunächst als psychische Herausforderung, da das Eintauchen und die Plätschergeräusche grauenhafte Flashbacks an die Begegnung mit dem Hai auslösten.

Barone beschreibt Truwit als „die härteste Arbeiterin, die ich je getroffen habe“. Sie habe nie einen Trainingstag versäumt, und je härter sie arbeitete, desto weniger Flashbacks und Beschwerden habe sie gehabt.

Obwohl ihr ursprüngliches Ziel lediglich darin bestanden hatte, den Umgang mit ihrer Beinprothese zu erlernen und ihre Kraft wiederzuerlangen, schwamm Truwit im Dezember bei den US-amerikanischen Paralympischen Schwimmmeisterschaften in Orlando, Florida, Freistil und Rückenschwimmen – und gewann eine Medaille.

Die Idee, 2028 an den Paralympics in Los Angeles teilzunehmen, wich dann einem ehrgeizigeren Ziel in Richtung Paris im Jahr 2024.

Immer noch Wettkampfschwimmer – Ali Truwit

Im April dieses Jahres schwamm Truwit bei einem internationalen Wettkampf in Portugal 400 m Freistil in der Kategorie S10 für Schwimmer mit körperlichen Beeinträchtigungen, die ein Gelenk betreffen. Bei den Qualifikationswettkämpfen Ende Juni gewann sie dann die Wettkämpfe, die sie für das US-amerikanische Paralympics-Team qualifizierten – 400 m und 100 m Freistil und 100 m Rückenschwimmen.

Wassersicher werden

Truwit hat auch Zeit gefunden, eine Stiftung namens Stronger Than You Think zu gründen. „Ich habe verstanden, wie teuer Prothesen sind und wie wenig die Versicherungen übernehmen“, sagt sie. „Außerdem wurde mir wieder bewusst, wie wichtig es für mein Überleben war, eine gute Schwimmerin zu sein.“

"Ich begann Stärker als Sie denken um Menschen zu helfen, die finanzielle Unterstützung bei ihren Prothesen benötigen, und um Menschen dabei zu unterstützen, den Umgang mit Wasser sicher zu lernen.“

Der Gouverneur von Connecticut bezeichnete den Schwimmer als „inspirierend“ und erklärte den morgigen (28. August), den Tag des Beginns der Paralympics, zum Ali-Truwit-Tag im Bundesstaat.

„Ich bin insofern einzigartig, als dass ich von einem Hai angegriffen wurde, aber ich bin nicht einzigartig in der Hinsicht, dass wir alle im Leben Not und Traumata durchmachen und harte Zeiten erleben und alle die Fähigkeit haben, wieder aufzustehen“, sagte Truwit gegenüber NBC.

