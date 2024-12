Familie des Mädchens will Antworten zum Todesfall beim Schnorcheln auf den Malediven

Die Familie einer britisch-singapurischen Schülerin, die vor fast zwei Monaten während eines Schnorchelausflugs der Schule bei einem Unfall mit einer Bootsschraube ums Leben kam, wartet noch immer auf eine Erklärung der maledivischen Behörden zu dem Vorfall.

Über den Tod der 15-jährigen Jenna Chan am 8. November wurde berichtet Divernet. Sie hatte an einem Schnorchelprojekt mit der in Großbritannien registrierten Wohltätigkeitsorganisation teilgenommen Walhai-Forschungsprogramm auf den Malediven, begleitet von anderen Schülern der singapurischen Schule St. Joseph's Institution (SJI) International auf einem Ausflug unter der Leitung des Schulleiters.

SJI students had visited the Maldives the previous year for “deep-sea snorkelling and resilience Unterricht” that formed part of the school’s compulsory Nationaler Jugendleistungspreis TAUCHERAUSBILDUNG, equivalent to the Duke of Edinburgh Award in the UK.

„Schweigen von den Malediven“

Der tödliche Zwischenfall ereignete sich zwischen dem Lux Maldives Resort und Dhidoo im Süd-Ari-Atoll. Jenna wurde bei ihrer Ankunft im nahegelegenen Dhigura Health Centre für tot erklärt und die Polizei versprach, eine Untersuchung einzuleiten.

„Die maledivische Regierung hat geschwiegen und alle Nachrichten über sie sind verstummt“, schreibt die 17-jährige Alice Chan auf einer GoFundMe Seite für ihre jüngere Schwester gestartet. „Die Umstände, die zu ihrem plötzlichen Tod führten, und die Nachlässigkeit des Unternehmens schockieren unsere Familie und ihre jugendlichen Freunde, die ihren Tod miterlebt haben, wirklich.

Jenna Chan am Flughafen

„Bitte unterstützen Sie uns in dieser schweren Zeit für unsere Familie und unsere Lieben und verbreiten Sie die Nachricht über ihren Fall. Alle Spenden werden unserem Kampf für Jenna und dem Schutz aller zukünftigen Kinder und Touristen zugutekommen, indem unsere maledivischen Anwälte die Anwaltskosten und die finanzielle Unterstützung erhalten, um weitere Fälle wie diesen zu übernehmen. Gerechtigkeit für Jenna.“ Die Website hat bisher 5,160 £ von einem Ziel von 10,000 £ gesammelt.

Keine Handys

Nach Angaben der Gruppe wurde Jenna und ihren Freunden gesagt, sie sollten ins Meer gehen, kurz bevor der Bootsmotor gestartet wurde, das Schiff rückwärts auf sie zufuhr und sie unter die Oberfläche zog.

Jennas Eltern Alan Chan und Jennifer Liauw erklärten der Presse, dass sie während der Fahrt keinen Kontakt zu ihrer Tochter gehabt hätten, weil in der Schule ein Handyverbot verhängt worden sei.

Sie behaupten, dass die maledivischen Behörden es versäumt hätten, die Möglichkeit einer Obduktion Die Angeklagten sagten, dass die Leiche ihrer Tochter nach dem Vorfall untersucht worden sei und dass ihnen die Zeugenaussagen anderer Schüler und Lehrer vorenthalten worden seien, was sie zu der Annahme verleitet habe, dass „keine wirkliche Untersuchung“ stattgefunden habe.

Sie sprachen auch von einer „Kette von Fehlern“, die während der gesamten Reise aufgetreten sein sollen. „Es ist fast Weihnachten und wir haben immer noch keine Antworten“, sagte Alan Chan. „Wir wollen wissen, was passiert ist.“

Auch auf Divernet: Eine Stütze trennt einer Taucherin auf den Malediven das Bein ab, Prop-Tod – Witwer reicht Klage ein, Taucher von Dhoni-Stütze getroffen