Heldentat des verletzten Tauchführers löst Berufung aus

at 10: 59 Uhr

Als am 25. Juli ein Tauchführer in kritischem Zustand von einem Schnellboot auf der mexikanischen Ferieninsel Cozumel zurückgelassen wurde, Divernet Bericht über den Vorfall deutete an, dass er gehandelt habe, um einen anderen Taucher zu schützen, als er getroffen wurde.

Tatsächlich scheint es, als hätte der erfahrene Tauchlehrer Manolo Acuña Zepeda sein Leben aufs Spiel gesetzt, um nicht nur einen, sondern alle ihm anvertrauten Taucher zu retten.

„Manolo drängte heldenhaft eine Gruppe von Tauchern aus dem Weg eines entgegenkommenden Schnellboots, das mit hoher Geschwindigkeit illegal über das Yucab-Riff im geschützten Meerespark fuhr“, sagt der bekannte Tauchanbieter John Flynn aus Cozumel. „Dabei wurde er von dem Boot erfasst und durch dessen Propeller schwer verletzt.“

Tauchlehrer Manolo Zepeda

Und das, obwohl er seine persönliche Oberflächenmarkierungsboje (SMB) ausgebracht hatte, um Boote zu warnen, dass sich Taucher unter oder an der Oberfläche befanden. Dank Manolos selbstlosem Einsatz konnten Leben gerettet werden – doch nun stehen ihm mehrere Operationen und ein langer Weg der Genesung bevor.

Flynn hat eine GoFundMe-Website um dem betroffenen Tauchprofi die Bezahlung der Krankenhauskosten zu ermöglichen, die sich voraussichtlich auf rund 1 Million Pesos (ca. 40,000 £) belaufen werden.

Zepeda verlor durch den Vorfall eine erhebliche Menge Blut und benötigte mehrere Bluttransfusionen. Er befindet sich weiterhin im Cozumel International Hospital, wo er zunächst operiert wurde, um einen offenen Bruch seines rechten Schienbeins zu stabilisieren. Später folgte eine weitere Operation zur Reparatur seines gebrochenen Wadenbeins, des anderen Hauptknochens im Unterschenkel.

Weitere Operationen waren nötig, um tiefe Schnittwunden an Zepedas Füßen, Händen, Oberschenkeln und Rücken zu behandeln. Er wird mindestens ein Jahr lang nicht laufen können und 2026 wird er sich einer Knieersatzoperation unterziehen müssen.

Zepeda verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Tauchprofi

„Jede Spende – egal wie klein – kommt Manolos Operationen, Behandlung und Rehabilitation direkt zugute“, sagt Flynn. „Er hat schwere Verletzungen an Bein, Rücken und Knöcheln.“ Bis heute (4. August) wurden durch über 84 Spenden 500 Prozent der Zielsumme gesammelt.

Flynn aus Kalifornien begann mit dem Tauchgeschäft, das sich zu einem Sand Dollar Sports in Cozumel im Jahr 1990 und war direkt an der Gründung des Cozumel Marine Park beteiligt. Zepeda war kein Vollzeitangestellter von Sand Dollar, sondern arbeitete freiberuflich für den Betreiber.

„Manolo ist nicht nur ein erfahrener Tauchlehrer mit 30 Jahren Erfahrung, sondern auch ein wahrer Held“, sagt Flynn. „Lasst uns als Gemeinschaft zusammenkommen und jemandem etwas zurückgeben, der alles gegeben hat, um andere zu schützen.“

Das Boot, das Zepeda rammte, wurde als Maranatha, soll die Riffzone ohne die erforderliche Genehmigung der Nationalen Kommission für Naturschutzgebiete betreten haben (CONANP). Eine offizielle Untersuchung ist im Gange.