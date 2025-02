Börsengang trifft britischen Taucher am Crystal Rock in Komodo

Als Todesursache für den britischen Taucher Robert Bolton wurde ein Immersion Pulmonary Oedema (IPO) angegeben, während er auf Urlaub in Indonesien im Jahr 2023 – einer der relativ wenigen Fälle, in denen die schwer zu erkennende Krankheit bei Tauchern offiziell diagnostiziert wurde.

Bei einer Untersuchung vor dem Untersuchungsgericht in Winchester letzte Woche erfuhr Untersuchungsrichter Jason Pegg, dass der 65-Jährige am 17. September an einem bekannten Tauchplatz im Komodo-Nationalpark getaucht war, als sich der tödliche Vorfall ereignete. Über die Vorgänge berichtete die Hampshire-Chronik.

Bolton, der in Bishop's Waltham in Hampshire lebte, war ein erfahrener Taucher, der während seines Dienstes bei der Royal Navy das Tauchen gelernt hatte. Der Lieutenant Commander verließ später den Dienst, um Strafverteidiger zu werden, bevor er 2016 ein Finanzberatungsunternehmen gründete.

Er und seine Frau Michelle waren auf einer „Traumkreuzfahrt“ gewesen und erkundeten an diesem Tag den Gipfel des Crystal Rock, einen UNESCO-Weltkulturerbe Es ist starken Strömungen ausgesetzt und bei erfahrenen Tauchern wegen seiner Meereslebewesen beliebt. Er war kaum 10 Minuten unter Wasser, als ihm klar wurde, dass er ein Problem hatte.

Bolton soll in Begleitung eines Tauchführers schnell aufgestiegen sein, aber seine Frau beschrieb dies als „Panik in den Augen“. Er habe schwer geatmet und sich die Brust gehalten, sagte sie. An der Oberfläche habe er Krämpfe erlitten und sei ohnmächtig geworden, als ihn ein Schnellboot in einer einstündigen holprigen Fahrt ins Krankenhaus auf dem Festland brachte.

Die Ärzte diagnostizierten einen IPO, doch Bolton erlangte sein Bewusstsein nicht wieder. Später wurde er in ein privates Krankenhaus in Singapur gebracht, wo er sechs Tage nach dem Sprung verstarb.

Michelle Bolton sagte, ihr Mann sei fit, stark und ein Sportler gewesen. In einer Stellungnahme für die Untersuchung sagte der britische Experte für Tauchkrankheiten: Dr Peter Wilmshurst wies darauf hin, dass das Risiko eines IPO, bei dem Flüssigkeit aus den Blutgefäßen in die Lunge gelangt, bei Tauchern ab 13 Jahren 60-mal höher sei.

„Dr. Wilmshurst ist sicher, dass Mr. Boltons Tauchunfall auf ein Immersionslungenödem zurückzuführen war, das bei Mr. Bolton zu einer hypoxischen Hirnverletzung führte“, sagte der Gerichtsmediziner.

Er dokumentierte einen Unfalltod und vermerkte Boltons Taucherfahrung, sein schnelles Verständnis, dass sofortiges Handeln erforderlich war, und seinen Versuch, die Oberfläche zu erreichen.

Hai-Vorfall auf den Bahamas

Bimini Bay (Nicolerich123)

Zwei Schwimmer wurden verletzt, einer davon schwer, nach einer Begegnung mit einem Hai vor der Bahamas-Insel Bimini, die Florida am nächsten liegt. Die Touristinnen, die auf Urlaub aus den USA, befanden sich am frühen Abend des 7. Februar gemeinsam im Meer, als sie Verletzungen an der Unterkörperpartie erlitten.

Nach Angaben der Royal Bahamas Police wurden sie in einer örtlichen Klinik notfallmäßig behandelt und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung per Hubschrauber auf die Insel New Providence ausgeflogen. Sie sind inzwischen wieder zu Hause, wobei sich einer von ihnen einer dritten Operation unterziehen muss, um eine Wunde am Bein zu versorgen.

