Der jüngste Tod eines Tauchers auf Malta löst die Forderung nach einem Erste-Hilfe-Posten aus

Ein in der maltesischen Tauchergemeinschaft bekannter Tauchlehrer ist am Sonntag, den 9. Juni, gegen 30 Uhr morgens bei einem Vorfall an der Küste von Ċirkewwa ums Leben gekommen.

Nachdem der 59-jährige Dione Galdes in Seenot geraten war, wurde er an Land gebracht, wo laut Polizei ein Notruf abgesetzt wurde. Inoffizielle Quellen berichteten, der ungeklärte Vorfall habe sich beim Einsteigen in maximal zwei Meter tiefes Wasser ereignet.

Galdes wurde vor Ort behandelt, bevor er mit einem Krankenwagen ins Mater Dei Hospital gebracht wurde. Sein Zustand wurde als ernst beschrieben, und dort wurde am nächsten Morgen sein Tod bekannt gegeben.

Galdes, der als „in der Tauchgemeinschaft weithin respektiert“ beschrieben wird, stammte aus dem Dorf Iklin und war langjähriges Mitglied des Calypso Sub-Aqua Club, der maltesischen BSAC-Zweigstelle.

„Dione war nicht nur ein erfahrener Tauchlehrer, sondern auch ein vertrauenswürdiger Mentor, ein großzügiger Berater und ein treuer Begleiter für alle, die das Privileg hatten, ihn zu kennen“, erklärte der Vorsitzende des Clubs, Dr. Andrew P. Zammit.

„Seine ruhige, zugängliche Art machte die Zusammenarbeit mit ihm einfach und seine Leidenschaft für das Tauchen wurde nur durch seine Hingabe übertroffen, diese mit anderen zu teilen.“

Die polizeilichen Ermittlungen sind im Gange und der Tod von Galdes ist Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung.

Ċirkewwa-Petition

Ċirkewwa ist ein beliebter Ort an der Nordspitze Maltas mit Attraktionen wie dem Rozi Schlepperwrack.

Ein niederländischer Taucher starb und 17 weitere wurden dort im März 2024 gerettet, als starke Winde gefährliche Ausstiegsbedingungen verursachten, was zu einer der größten Taucherrettungsaktionen Maltas führte. Und im vergangenen Oktober starb ein 66-jähriger britischer Taucher nach Unwohlsein während eines Tauchgangs bei Ċirkewwa.

Kurz nach Galdes' Tod, Malta Tauch-Community-Website Tauchinfos wiederholte seine früheren Forderungen, zwei Räume von Transport Malta in Ċirkewwa in ein Erste-Hilfe-Zentrum umzuwandeln.

Da es keine solche Möglichkeit gab, musste Galdes fast eine halbe Stunde lang bei 40 Grad Hitze auf einem Bürgersteig notärztlich versorgt werden, und zwar vor den Augen anderer Taucher und Passanten – ähnlich wie es im Vorjahr mit dem britischen Taucher geschehen war.

Im Mai reichte Diving Info eine Petition bei der Regierung ein, in der die Einrichtung einer Erste-Hilfe-Einrichtung gefordert wurde. Die Organisation verlangte, dass der geplante „Cirkewwa Marine Park“ sich von einem „einfachen Marketing-Gag“ zu einem wirklich geschätzten und gut verwalteten Meerespark entwickeln solle.

„Obwohl seit der offiziellen Ankündigung vier Jahre vergangen sind und über 600,000 Euro ausgegeben wurden, existiert der Meerespark noch nicht einmal formal“, heißt es bei Diving Info.

Atembeschwerden

Am selben Sonntag starb auf Hawaii der 51-jährige Greg Durocher, der aus Colorado zu Besuch war, nach einem Schnuppertauchgang, den er mit anderen Familienmitgliedern unternommen hatte.

Durocher hatte fast 40 Minuten im Wasser vor dem Waiolena Beach Park verbracht, einem Ort, der für seine Lavagesteinsformationen und sein Meeresleben bekannt ist. Er tauchte auf und klagte über Atembeschwerden. Nach Angaben der hawaiianischen Polizei reagierte er bald nicht mehr.

Waiolena Beach Park (Dronepicr)

An Land führten der Tauchlehrer und seine Familie eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, bevor die Sanitäter eintrafen und Durocher ins Krankenhaus gebracht wurde. Er verstarb jedoch kurz nach der Einlieferung. Die Ermittlungen dauern an.

Ein weiterer 26-jähriger Küstentaucher starb ebenfalls am 30. Juni auf Hawaii, allerdings bei einem Nachttauchgang. Es wird vermutet, dass er Freitauchen machte.

Der namenlose Mann verschwand gegen 9.20:XNUMX Uhr am Kaakaaniu Beach auf der Insel Kauai. Seine Begleiter berichteten der Polizei, er sei von der Strömung mitgerissen worden. Daraufhin wurde eine Suche eingeleitet, bis der Mann kurz vor Mitternacht bewusstlos im Wasser gefunden wurde.

Beamte der Küstenwache brachten ihn an Land, doch sein Tod wurde noch vor Ort festgestellt.

