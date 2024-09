Bergung der Leine endet mit dem Tod des Tauchers und dem Untergang eines Bootes

Es begann mit einer karitativen Aktion, bei der sich ein Solotaucher auf die Mission begab, ein Seil aus einem Schiffswrack zu befreien, in dem es zu einem Verheddern kommen könnte – und endete mit seinem Tod und dem Untergang eines Rettungsboots unter schwierigen Wasserbedingungen.

Die Leiche des 72-jährigen Patrick Kelly aus Winthrop Harbor, Illinois, wurde aus dem 36 m tiefen Wrack des Dampfschiffs geborgen. Wisconsin im Michigansee am Morgen des 11. September.

Der Taucher war am Vormittag von seiner Frau als vermisst gemeldet worden, nachdem er nicht wie erwartet um 11.30 Uhr zu ihrem Boot zurückgekehrt war. Das Wrack mit Eisenrumpf, das 1881 gebaut und 1929 gesunken wurde, liegt 10 km vor der Südwestküste des Sees, nahe der Grenze zwischen Illinois und Wisconsin bei Pleasant Prairie.

In der Nähe des Wracks wurde eine Such- und Rettungsaktion eingeleitet, an der die US-Küstenwache, Büro des Sheriffs von Kenosha County und die Polizei- und Feuerwehrmannschaften von Pleasant Prairie verwenden Sonargeräte und mehrere ROVs.

"Wächter des Wracks"

Gegen 5 Uhr an jenem Nachmittag führten widrige Wetterbedingungen auf dem See dazu, dass die nunmehr als Such- und Bergungsaktion geltende Operation auf den nächsten Tag verschoben werden musste.

Schon lange vorher, nämlich gegen 2.30:XNUMX Uhr, hatte das Tauchrettungsboot der Kenosha County Fire & Rescue Association begonnen, Wasser aufzunehmen, und war gezwungen, ein eigenes Notsignal auszusenden.

Andere Boote reagierten und die acht Besatzungsmitglieder wurden zusammen mit dem Großteil ihrer Ausrüstung gerettet, bevor das Schiff in einer Tiefe von 20 m sank, etwa 3 km von der Wisconsin Wrackstelle. Der Verband teilte mit, dass er mit dem staatlichen Ministerium für natürliche Ressourcen zusammenarbeiten werde, um das Boot zu bergen.

Verwandte von Kelly erzählten der Presse, dass er ein erfahrener Taucher gewesen sei, der in der Wisconsin Er hatte schon viele Male zuvor geangelt und sich selbst als „Wächter des Wracks“ bezeichnet. Er hatte gesagt, er habe vorgehabt, die Leine zu bergen, weil er befürchtete, sie könnte andere Taucher gefährden.

