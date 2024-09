Untersuchung zum Tod eines Tauchers auf Malta stellt Fahrlässigkeit des Arztes fest

Gegen einen Spezialisten für Hyperbarmedizin wird in Malta offenbar im Zusammenhang mit dem Tod des in Großbritannien lebenden polnischen Sporttauchers Krzysztof Białecki im Juli eine Anklage erhoben.

Die Ergebnisse einer gerichtlichen Untersuchung des Todesfalls wurden von der Times of Malta, wonach dem Berater eine Gefängnisstrafe von bis zu vier Jahren und eine Geldstrafe von rund 10,000 Pfund drohen könnte, wenn er wegen Totschlags für schuldig befunden wird.

Białecki, 48, war eines von zwei Mitgliedern des polnischen Tauchclubs Tauchforscher der am 6. Juli starb. Er war gekommen, um Dominik Dubaj zu helfen, der in Schwierigkeiten geraten war, als sie in das 65 m tiefe Le Polynesian wreck. Dubaj went into an uncontrolled ascent and both men ended up making rapid ascents and missed safety stops, wie berichtet on Divernet.

Dubaj wurde bei seiner Ankunft im Mater Dei Hospital in der Nähe von Valletta für tot erklärt. Als Folge des Aufstiegs hatte er eine Gasembolie in der Hirnarterie und ein Barotrauma der Lunge erlitten.

Bialecki war den Berichten zufolge bei Bewusstsein und wach. Zunächst schien er während der Behandlung seiner Dekompressionskrankheit (DCI) in der Überdruckkammer Fortschritte zu machen. Später erlitt er jedoch einen Herzstillstand und verstarb um 7.10:XNUMX Uhr am selben Abend.

Untersuchungsergebnisse

The judicial inquiry, led by magistrate Joe Mifsud, concluded that on the dive itself there had been no negligence on the part of organiser Diveshack Scuba School, a PADI 5* IDC and Tec Rec dive-centre in Sliema, or the other five divers in the club group, who were deemed to have taken all appropriate measures in the emergency.

Es stellte sich jedoch heraus, dass im Krankenhaus eine Reihe schwerwiegender Fehler aufgetreten waren. Der bislang namentlich nicht genannte Facharzt für Tauch- und Überdruckmedizin hatte am Nachmittag das Gelände für einen „längeren Zeitraum“ verlassen und Bialecki in die Obhut eines Juniors gegeben, der sich angeblich „noch in der Ausbildung befindet und daher nicht in der Lage ist, Komplikationen zu behandeln und wichtige Behandlungsentscheidungen zu treffen“.

Der Praktikant wurde angewiesen, telefonischen Kontakt mit dem Berater zu halten und wichtige Entscheidungen nicht eigenständig zu treffen.

Mater Dei Krankenhaus in Malta (Johan Puhlemark)

Um 6.20 Uhr hatte Bialecki seine Sauerstoffmaske abgesetzt und klagte über zunehmende Bauchschmerzen und Atemnot. Der Assistenzarzt hatte den Arzt telefonisch informiert und darum gebeten, einen Anästhesisten zur Vorbereitung der Wiederbelebung anzurufen, doch dieser Wunsch wurde abgelehnt. Um 6.31 Uhr hatte Białecki einen Herzstillstand erlitten, woraufhin das Wiederbelebungteam alarmiert wurde.

Der Arzt sei erst um 6.42:38 Uhr zurückgekommen, doch Bialeckis Zustand sei zu diesem Zeitpunkt bereits kritisch gewesen und er sei XNUMX Minuten später gestorben.

Die Untersuchung ergab, dass der Berater zugegeben hatte, die maximale Tiefe, in der die Taucher operierten, nicht gekannt zu haben, da er davon ausging, dass sie höchstens 50 m betrug. Dies hätte zu Fehlern bei der verordneten Behandlung führen können.

Der Arzt soll außerdem am Telefon eine Fehldiagnose bei Białeckis Zustand gestellt haben, da er eher eine Sauerstofftoxizität als eine DCI vermutet hatte.

Während der ersten Behandlung in der Kammer öffneten sich die Niederdruckventile nicht richtig, was Białeckis Atembeschwerden verursachte. Nachdem das Problem behoben war, erfolgte für diese beeinträchtigte Behandlungsphase kein Ausgleich, was zu einer höheren Stickstoffbelastung in seinem Blut führte und seinen Zustand verschlimmerte.

Der Facharzt hatte empfohlen, Bialecki das Beruhigungsmittel Ativan zu spritzen, obwohl es dieses nur in Tablettenform gab. Und obwohl Bialecki um 1 Uhr zwei 5.10mg-Ativan-Tabletten erhalten hatte, war der Facharzt davon ausgegangen, dass keine davon verabreicht worden war.

Kritische Momente

Der Berater war suspendiert worden bis das Ergebnis der gerichtlichen Untersuchung vorliegt, die zu dem Schluss kam, dass Białeckis Abwesenheit in kritischen Momenten und seine Abhängigkeit von einem Auszubildenden zu Białeckis Tod beigetragen haben, während die Behandlung des Tauchers so schlecht war, dass es an Fahrlässigkeit grenzte.

Bialeckis Tod sei der erste seit fast 40 Jahren gewesen, bei dem ein Taucher bei vollem Bewusstsein in der Überdruckeinheit gestorben sei.

Der Zeitung zufolge ist der Berater 43 Jahre alt, besitzt Abschlüsse in Tauchmedizin aus Südafrika und Großbritannien und fungiert als Sachverständiger für Tauchunfälle.

STEIGENDE NACHFRAGE: Eine Zunahme der Taucherbehandlungen in der hyperbaren Einheit Mater Dei sowie in Maltas anderer Einheit im Gozo General Hospital wurde von der Times of Malta. Mater Dei hat in diesem Jahr bisher 57 Taucher behandelt, gab das Institut letzte Woche bekannt und übertrifft damit bereits seinen Jahresdurchschnitt von 50. Auf Gozo kommen im Schnitt 30 Taucher pro Jahr. Dr. Stephen Muscat, ehemaliger Chefberater bei Mater Dei, stellte fest, dass „Malta sich schnell zu einem Mekka des technischen Tauchens entwickelt" und dass dies ein Faktor sei, der die Unfallgefahr bei Tauchern erhöhe.



