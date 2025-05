Mersey-Taucher stirbt in der Nähe eines Windparks

Der Name des 65-jährigen Sporttauchers, der am 7. Mai in der Liverpool Bay ums Leben kam, lautet Thomas „Tim“ Kenny.

Er tauchte vom Ferienort New Brighton auf der Halbinsel Wirral aus, wo der Fluss Mersey in die Irische See mündet. Der Tauchplatz befand sich Berichten zufolge in der Nähe des Offshore-Windparks Burbo Bank.

Das Küstenwache informierte die Polizei von Wirral gegen 6.40 Uhr über den ungeklärten Tod des Tauchers und es wurden Ermittlungen eingeleitet.

Kenny lebte im Stadtteil Netherton von Sefton in der Merseyside. „Er starb bei der Ausübung einer geliebten Tätigkeit“, schrieb seine Familie in einem von der Polizei veröffentlichten Nachruf.

