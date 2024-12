Leiche eines vermissten Tauchers an Strand in Cornwall gefunden

Die Leiche eines Tauchers, der am 22. September vor Cornwall verschwand, wurde an einem Strand etwa 15 km von seinem letzten bekannten Aufenthaltsort entfernt gefunden. Der Mann wurde als Andrew McKnight identifiziert, der als hochqualifizierter Taucher und Ausbilder beschrieben wird.

McKnight, 76, aus St. Austell war östlich von St. Anthony Head in der Nähe von Falmouth getaucht, als berichtet wurde, er habe keine zurück zum Tauchboot kurz nach Mittag, wie berichtet wurde Divernet.

Eine große Such- und Rettungsaktion konnte den damals noch nicht identifizierten Taucher nicht finden, doch am 8. Dezember wurde seine Leiche angeschwemmt am Strand von Portholland entdeckt.

„Andy war ein hochqualifizierter Taucher und Tauchlehrer und sein Tod war für alle, die ihn kannten, ein großer Schock“, erklärte die Familie McKnight. „Er war ein geliebter Ehemann, Vater und Großvater und seine ganze Familie wird ihn schmerzlich vermissen.“

„Wir möchten der Tauchgemeinschaft im Südwesten unseren herzlichsten Dank aussprechen, Polizei von Devon und Cornwall, der RNLI, der Küstenwache und alle anderen, die in den letzten elf Wochen ihre Zeit für die Suche nach ihm geopfert haben.“

