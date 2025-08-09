Taucher der philippinischen Marine sterben während einer Pause

Zwei Angehörige der philippinischen Marine starben am 2. August bei einem Sporttauchgang in der Celebessee, etwa 4 km vor Barangay Mindupok, Sarangani, was den Dienst dazu veranlasste, eine Untersuchung einzuleiten.

Die erfahrenen Taucher, Männer im Alter von 48 und 50 Jahren, waren Berichten zufolge außerhalb ihrer Dienstzeit mit zwei anderen Personen tauchen gegangen, galten jedoch über eine Stunde lang als vermisst, bevor beide bewusstlos an der Oberfläche treibend gefunden wurden.

Nach ihrer Ankunft im Sarangani Provincial Hospital in Maitum wurden sie laut einer Erklärung der Marine für tot erklärt. Die Behörden haben bisher keine Einzelheiten zu den möglichen Vorfällen bekannt gegeben.

Sarangani ist eine Provinz im äußersten Süden der Philippinen auf der Insel Mindanao, die von ausländischen Tauchern nur selten besucht wird.

Der Sprecher der Marine, Captain John Percie Alcos, bestätigte, dass einer der Taucher eine Ruhe- und Erholungspause zur psychischen Erholung eingelegt hatte und der andere eine genehmigte Abwesenheit hatte.

Er sagte, ihre Namen würden während der Ermittlungen nicht genannt. „Wir bieten den trauernden Familien unsere volle Unterstützung. … Vor allem aber würdigen und ehren wir den Dienst und das Engagement unserer gefallenen Seeleute“, sagte er.

Der Philippinische Marine sagte, dass neben der Untersuchung des Vorfalls auch die Tauchprotokolle überprüft würden, um etwaige Verbesserungsbedarfe bei den Verfahren für Freizeit- und Betriebstauchgänge zu ermitteln.

Zwei russische Taucher starb auf den Philippinen nachdem sie Anfang des Jahres von starken Strömungen weggespült wurden.