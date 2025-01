Pooles Taucherklinik schließt in Kürze

Sporttaucher an einem der beliebtesten Tauchgebiete Großbritanniens müssen mit dem Verlust einer weiteren Notfalleinrichtung rechnen: Die Diver Clinic, die seit über 30 Jahren in der Gegend von Poole in Dorset hyperbare Dienste anbot, hat angekündigt, dass sie Ende Januar endgültig geschlossen wird.

Die Entscheidung, die Tauch- und Hyperbarmedizin-Abteilung zu schließen, sei mit dem NHS auf einer „beiderseitig akzeptablen Basis“ getroffen worden, so die Diver Clinic, weil ein „Zusammentreffen mehrerer kommerzieller, vertraglicher und betrieblicher Faktoren, die im Rahmen des NHS-Vertrags nicht erfüllt werden können“, es nicht mehr lebensfähig um Kompressionsanlagen in Poole zu betreiben.

Die Taucherklinik wurde 1992 mit der Versorgung der zentralen Ärmelkanalregion begonnen und bietet seitdem rund um die Uhr Notfall-Rekompressionsdienste an.

Die Klinik bedankte sich bei ihren „engagierten, fleißigen und außerordentlich erfahrenen langjährigen Teammitgliedern“ sowie bei den „Notdiensten, Seenotrettungs- und medizinischen Hilfsorganisationen, die alle eng mit uns zusammengearbeitet haben, um in den letzten drei Jahrzehnten so viele Leben zu retten“.

Auch viele einzelne Taucher werden für die Existenz dieser Einrichtung dankbar gewesen sein.

