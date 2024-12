Rekordstrafe für Unternehmen, das Teenager bei erstem Tauchgang allein ließ

Der Tod eines 18-Jährigen bei seinem ersten Tauchgang hat im US-Bundesstaat Minnesota zur höchsten Geldstrafe am Arbeitsplatz in der Geschichte geführt – sie beträgt mehr als 730,000 US-Dollar (576,000 Pfund).

Joe Anderson starb am 21. Mai, als er für Your Lake Aquatic Plant Management, ein Unternehmen aus Columbia Heights, tauchte, um Unkraut aus dem Lac Lavon, einem Angelsee in Apple Valley, zu entfernen. Der tödliche Vorfall wurde gemeldet on Divernet im Juni.

Anderson ist Student an der Bethel University und plant, später im Jahr in Arizona Betriebswirtschaft zu studieren. In seinen Sommerferien arbeitete er zusammen mit fünf anderen Mitarbeitern von Your Lake.

Lac Lavon (Dave Schaffhausen / Google)

Er wurde ausgesandt, um in einer Tiefe von 3 bis 5 Metern Unkraut und anderen Müll zu beseitigen. Als die anderen Taucher auftauchten, stellten sie jedoch fest, dass seine Abgasblasen nicht zu sehen waren, und machten sich auf die Suche nach der Ursache, wie aus einem Untersuchungsbericht der Minnesota Occupational Safety & Health Administration hervorgeht (OSHA).

Anderson wurde mit herausgezogenem Atemreglermundstück auf dem Seegrund liegend und ohne Reaktion gefunden. Er wurde offenbar mit schwerer Unterkühlung geborgen und wiederbelebt, starb jedoch drei Tage später im Krankenhaus.

Es stellte sich heraus, dass Anderson noch nie zuvor mit Tauchausrüstung getaucht war. Laut OSHA hatte er nur 10-15 Minuten Einweisung von einem anderen Mitarbeiter erhalten, der keinen Tauchschein hatte.

Die Untersuchung der OSHA ergab, dass die Mitarbeiter von Your Lake nicht über die erforderliche Erfahrung oder Ausbildung verfügten, um ihre Arbeit sicher auszuführen. Sie waren auch nicht in Notfallmaßnahmen wie Herz-Lungen-Wiederbelebung oder anderen Erste-Hilfe-Maßnahmen geschult worden. Das Unternehmen verfügte über kein Handbuch für Sicherheitspraktiken und zum Zeitpunkt des Vorfalls war kein Tauchleiter vor Ort.

Your Lake wurde nun von der OSHA wegen fünf „vorsätzlicher“ Verstöße gegen die Sicherheitsstandards für gewerbliche Taucher angeklagt. Diese Kategorie ist Fällen vorbehalten, in denen sich ein Unternehmen angeblich der Gefahr bewusst ist, aber keine angemessenen Anstrengungen unternimmt, diese zu beseitigen.

Joe Anderson

Drei der Verstöße betrafen jeweils den Höchstbetrag von 161,323 Dollar, die anderen beiden lagen bei jeweils 123,200 Dollar. Das Unternehmen wehrt sich gegen die Vorladungen.

Das Büro des Sheriffs von Dakota County führt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft des Bezirks noch immer strafrechtliche Ermittlungen durch.

Nach Angaben der US-Organisation Minnesota Star TribuneAnderson war der zweite Arbeiter in Minnesota innerhalb von zwei Jahren, der beim Tauchen starb, um Unterwasserpflanzen zu entfernen. Ein Mitarbeiter einer Firma namens Dive Guys of Wayzata ertrank im Juni 2022 bei Arbeiten im Lake Minnetonka, und die Firma erhielt fünf Vorladungen, zwei davon wegen vorsätzlicher Verstöße, obwohl die Gesamtstrafe von 180,850 Dollar im Berufungsverfahren reduziert wurde.

