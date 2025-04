Tauchsafariboot im Roten Meer nach Auftreffen auf einem Riff aufgegeben

at 9: 55 Uhr

Tauchsafari im Roten Meer FirebirdDas von der in Hurghada ansässigen Into The Blue betriebene Schiff musste evakuiert werden, nachdem es nördlich von Scharm El-Scheich auf ein Riff gelaufen war. Es wird jedoch angenommen, dass es noch nicht gesunken ist. Das Boot war auf dem Weg nach Norden den Golf von Akaba hinauf in Richtung Dahab.

Die Kollision, die von der ägyptischen Kammer für Tauchen und Wassersport gemeldet wurde (CDWS) soll „erheblichen Schaden“ am Schiff verursacht haben, ereignete sich am 1. April gegen 20 Uhr morgens. Alle sieben Gäste und sieben Besatzungsmitglieder waren wohlauf.

Gegen 1.30:XNUMX Uhr erhielt die CDWS einen Notruf. Zu diesem Zeitpunkt war das Boot laut Into The Blue bereits evakuiert worden. Die Kammer benachrichtigte die regionalen See- und Landrettungsdienste, damit diese vor Ort eintreffen.

„Dank der schnellen und professionellen Reaktion unserer Crew und unseres Tauchführers konnten alle Gäste innerhalb von 16 Minuten sicher evakuiert werden, zusammen mit ihren Pässen und wichtigen Habseligkeiten“, berichtete Into The Blue. „Die Gäste wurden sofort an Land gebracht und von ihrem Tauchführer begleitet.“

„Nach der erfolgreichen Evakuierung der Gäste wurden auch unsere Besatzungsmitglieder sicher evakuiert, nachdem zusätzliche persönliche Gegenstände und Ausrüstung gesichert worden waren.“

Die Rettungskräfte trafen zwischen 2.30 und 3 Uhr morgens ein, um den Einsatz zu unterstützen und „einen reibungslosen Transfer aller Personen in ein nahegelegenes Hotel zu gewährleisten, wo sie sich ausruhen und in Sicherheit bringen konnten“.

„Von Tauchern für Taucher gebaut“ im Jahr 2003 und im Jahr 2019 überholt, die 32m Firebird bot Platz für bis zu 16 Gäste in acht Kabinen. Es verfügte über zwei Zodiacs sowie zwei Rettungsflöße für je 25 Personen.

Into The Blue, erst im Februar von Deep Blue Cruises umbenannt, betreibt auch Firebird's Schwesterschiff Thunderbird und die 50m katana.

Firebird Die Gäste wurden in Hotels in Hurghada gebracht, wo sie auf ihre Abreise in ihre Heimatländer warteten. Laut CDWS waren vier der Gäste Deutsche, einer Schweizer und zwei Ägypter.

Into The Blue erklärte, dass es mit den Behörden zusammengearbeitet habe, um alles zu retten, was noch zu retten sei von Firebird„Wir danken den Behörden und unserem engagierten Team für ihren außergewöhnlichen Umgang mit der Situation und bleiben der Sicherheit und dem Wohlergehen aller, die mit uns reisen, verpflichtet“, hieß es.

Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von Katastrophen mit Tauchbooten im Roten Meer, die zu Forderungen nach der regionalen Regulatoren die Durchsetzung der Sicherheitsmaßnahmen für Touristenboote zu verschärfen – auch gegenüber dem Vereinigten Königreich Abteilung für Seeunfalluntersuchungen. Es hat seine eigene Sicherheitsbulletin für britische Touristen, die Schiffe im Roten Meer nutzen.

Das CDWS sagt, dass die Ursache für die Firebird Der Vorfall wird derzeit vom Tourismusministerium und anderen Behörden untersucht, obwohl die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der vielen derartigen Untersuchungen, die im Gebiet des Roten Meeres angekündigt wurden, nur selten öffentlich gemacht werden.

