Taucher aus Sipadan stirbt nach voreiligem Handeln

Ein Taucher, der offenbar ohne Erlaubnis oder Wissen der anwesenden Tauchprofis ins Meer sprang, ist gestern Morgen (19. Mai) vor der malaysischen Insel Sipadan gestorben.

Der 37-jährige Chinese war auf Urlaub mit seiner Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf dem Tauchboot befunden haben soll. Er war mit einer Gruppe von sieben weiteren Tauchern verschiedener Nationalitäten und einem Team aus fünf Tauchlehrern und Guides auf einem vom Resort organisierten Bootsausflug zu dem weltberühmten Tauchplatz.

Laut Supt Mohd Sabri Zainol von der Polizeibehörde Semporna, die den tödlichen Vorfall untersucht, war der Taucher gegen 10.45:XNUMX Uhr „ohne Erlaubnis seines Führers“ ins Meer gesprungen; nur ein Mitglied der Bootsbesatzung hatte seine Aktion beobachtet.

Als das Besatzungsmitglied sah, dass der Mann offenbar in Panik geriet, bevor er unter Wasser verschwand, informierte es die Tauchprofis. Einer von ihnen tauchte ab, fand den Mann in einer Tiefe von etwa 25 Metern und brachte ihn noch atmend an die Oberfläche.

Der Taucher wurde auf das Boot geborgen und wiederbelebt. „Das Opfer war bewusstlos, atmete kaum und musste sich mehrmals übergeben“, sagte Supt Zainol.

Plötzlicher Tod

Nach der Behandlung im Krankenhaus von Semporna wurde der Mann noch am Abend in das über 100 Kilometer entfernte Krankenhaus von Tawau verlegt, wo er jedoch bei der Ankunft für tot erklärt wurde. Etwa acht Stunden nach dem Vorfall meldete ein Taucher den Vorfall der Polizei.

„Wir haben diesen Fall als ‚plötzlichen Tod‘ eingestuft“, sagte Supt Zainol und fügte hinzu, dass ein postmortale Die Vernehmung sollte heute stattfinden. Er bat alle, die die Polizei bei ihren Ermittlungen unterstützen könnten, sich zu melden.

Taucher, die Sipadan besuchen möchten, übernachten in nahegelegenen Inselresorts oder in Semporna auf dem Festland. Zum Schutz des empfindlichen Ökosystems der Insel wird täglich mit 252 Taucherlaubnissen getaucht (eine Zahl, die sich in diesem Jahr verdoppelt hat). Diese werden den Resorts zugeteilt durch lizenzierte Reiseveranstalter bei Sabah Parks registriert.

Taucher sind auf zwei Tauchgänge pro Tag beschränkt und sollten mindestens über eine Zertifizierung von Fortgeschrittenes offenes Wasser Taucher.

