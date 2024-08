Titan-Klage: Rush sah sich selbst als „eigensinniges Genie“ des Tiefseetauchens

Der französische Taucher Paul-Henri Nargeolet hatte mehrere Tauchgänge zum Titanisch als jeder andere Mensch, so viele, dass er als „Mr. Titanic“ bekannt war.

Als er und vier weitere Besatzungsmitglieder an Bord des Versuchsschiffs starben, Titan Als er im vergangenen Jahr mit dem Tauchboot an Bord ging, war man einigermaßen überrascht, dass er sich mit seiner Erfahrung bereit erklärte, die Touristenfahrt von OceanGate zu dem tief in der Tiefe liegenden Wrack als Navigator zu begleiten.

Nun behauptet die Familie Nargeolet, dass OceanGate und sein verstorbener Gründer und CEO Richard Stockton Rush, der das Kohlefaserschiff steuerte, als es am 18. Juni 2023 verschwand, den ehemaligen Marinekommandanten absichtlich in die Irre geführt hätten, indem er ihn glauben ließ, dass Titan war sicherer als es war.

Sie sagen auch, dass im Gegensatz zu früheren Berichten, dass die Insassen nichts gewusst hätten, als Titan implodiert wären, wären sie tatsächlich schon vor der drohenden Gefahr gewarnt worden und hätten in ihren letzten Augenblicken „seelische Qualen“ erlitten.

Die Familie hat nun eine Klage in Höhe von 50 Millionen US-Dollar wegen widerrechtlicher Tötung gegen Rush, OceanGate und andere an der Entwicklung beteiligte Unternehmen eingereicht. Titanund beantragte, dass die Umstände des tödlichen Vorfalls vor einer Jury geprüft werden.

Titan verlor zwei Stunden nach dem Verlassen der Wasseroberfläche den Kontakt zu seinem Versorgungsschiff, und eine vielbeachtete Such- und Rettungsmission dauerte vier Tage, bis das Wrack weniger als 300 m von Titanisch's Bug, in einer Tiefe von 3.8 km.

In der Klage behauptet die Familie, Rush sei offenbar stolz darauf gewesen, Branchenstandards zu missachten und aktiv das Selbstbild eines „‚eigensinnigen Genies‘ in der Welt des Tiefseetauchens“ zu pflegen.

In der Vergangenheit hatte er die US-Gesetzgebung zur Sicherheit von Passagierschiffen kritisiert, weil sie „der Sicherheit der Passagiere unnötigerweise Vorrang vor kommerziellen Innovationen einräumte“.

Die Titan Tauchboot – Kuppel aus Titan, Rumpf aus Kohlefaser (OceanGate)

Sein Ansatz wurde angeblich durch die Verwendung eines billigen Logitech Video-Gamecontroller zum Piloten TitanDie verwendeten „angesagten, modernen, drahtlosen Elektroniksysteme“ waren, anders als bei allen bisherigen Tauchbooten, auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen, sagt die Familie.

Die Klage wurde am 13. August beim Superior Court in Washington für King County eingereicht. OceanGate war in diesem Bundesstaat ansässig, stellte jedoch nach der Katastrophe seinen gesamten Betrieb ein.

„Anhaltende Nachlässigkeit“

„Die katastrophale Implosion, die Nargeolets Leben kostete, war unmittelbar auf die anhaltende Nachlässigkeit, Rücksichtslosigkeit und Fahrlässigkeit von OceanGate, Rush und anderen Beklagten bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb der Titan”, so die Kläger.

„Nargeolet mag bei der Ausübung seiner Lieblingstätigkeit gestorben sein, doch sein Tod – und der Tod der anderen Titan Besatzungsmitglieder – war unrechtmäßig.“ Die Titanisch Der Experte hatte seit 37 1987 Abfahrten zur Titanic gemacht, meist für Bergungsarbeiten RMS Titanic Inc um Artefakte für seine Ausstellungen zu beschaffen.

Er starb neben Rush und zahlenden Passagieren, dem britischen Milliardär Hamish Harding, dem pakistanisch-britischen Geschäftsmann Shahzada Dawood und seinem Sohn Sulaiman. OceanGate hatte von ihnen verlangt, vor Beginn der Expedition Haftungsverzichte zu unterzeichnen, in denen sie die Risiken der Expedition anerkannten.

„Wir haben in der Klage behauptet, dass Stockton Rush transparent über alle Probleme gewesen wäre, die mit der Titan, sowie an den vorherigen, ähnlichen Modellen, hätte jemand mit so viel Erfahrung und Sachkenntnis wie PH Nargeolet nicht teilgenommen“, sagt Matt Shaffer, ein Anwalt, der die Familie vertritt.

Marinesicherheitsingenieure der Küstenwache untersuchen die geborgene hintere Titan-Endkappe von Titan (US National Transportation Safety Board)

Ein weiteres Mitglied des Anwaltsteams, Tony Buzbee, erklärte: „Ich denke, es ist bezeichnend, dass die University of Washington und Boeing zwar eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung früherer, aber ähnlicher Versionen des Titan, beide haben kürzlich jegliche Beteiligung an dem implodierenden Tauchbootmodell zurückgewiesen.“

Sicherheitsprotokoll

Tiefsee-Tauchboote haben im Allgemeinen eine gute Sicherheitsbilanz, werden aber normalerweise aus massivem Titan gefertigt und nicht aus Titan, das auf einem leichten Kohlefaserkörper befestigt ist, wie es für Titan.

Einige Experten und potentielle Passagiere hatten kritisierte öffentlich das Design des Tauchboots lange vor der Reise, wie in früheren Geschichten berichtet wurde Divernet, aber ihre Einwände wurden von Rush zurückgewiesen, als er versuchte, Tiefseetouristen davon zu überzeugen, bis zu 250,000 US-Dollar für den Besuch der Titanisch Website.

Er soll behauptet haben, ein fortschrittliches akustisches Sicherheitssystem eingebaut zu haben, das warnen würde TitanDie Insassen des Schiffes sollten unter dem Druck brechen, aber ein Mechanismus, der Ballast abwirft und Titan Die Datensicherung im Notfall soll fehlgeschlagen sein.

„Nach Einschätzung von Experten hätten sie ihren Abstieg fortgesetzt, in vollem Wissen um die irreversiblen Ausfälle des Schiffes, und hätten Angst und seelische Qualen erlebt, bevor die Titan und letztendlich implodiert“, heißt es in der Klage.

Neben OceanGate und Rush werden als Angeklagte auch der frühere technische Leiter des Unternehmens, Tony Nissen, sowie die Unternehmen Hydrospace Group, Janicki Industries und Electroimpact genannt, die angeblich an der Entwicklung und Herstellung beteiligt waren. Titan.

