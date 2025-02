Touristenboot kentert im Golf von Suez

Ein weiteres Touristenboot ist am Nachmittag des 6. Februar im Roten Meer gekentert, als es vom Suezkanal Richtung Süden in Richtung des Ferienortes Hurghada am Roten Meer unterwegs war. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Gäste an Bord, aber die sechsköpfige Besatzung des Schiffes musste gerettet werden.

Der Vorfall ereignete sich bei schwerer See etwa 100 Kilometer vor dem Ziel des Schiffes, das sich in der Nähe des angeblich größten Windparks im Nahen Osten in Gabal El Zeit befand.

Zwei Boote der Gulf of Suez Petroleum Company (GUPCO) kamen zu Hilfe, nachdem die Behörden am Roten Meer einen Notruf empfangen hatten. Vier der Besatzungsmitglieder konnten schnell gerettet werden, die anderen beiden konnten am Abend nach einer ausgedehnten Such- und Rettungsaktion geborgen werden.

Das havarierte Boot wurde unterschiedlich benannt als Probieren Sie Tone aus und Triton. Berichten zufolge wurde das Schiff in der Nähe von Alexandria an der Mittelmeerküste gewartet, obwohl es auch möglich ist, dass es sich um ein neues Schiff auf dem Weg zur Indienststellung handelte, wie aus ersten Berichten über den Vorfall hervorgeht.

Ob es sich dabei um ein spezielles Tauchboot handelte und ob es geborgen werden konnte, ist unklar.

Die Nachricht kam am selben Tag, als die britische Abteilung für Seeunfalluntersuchungen (MAIB) bekräftigte zuvor gegenüber den ägyptischen Behörden geäußerte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit an Bord von Hausbooten durch die Herausgabe eines Sicherheitsbulletin für alle, die einen Tauchurlaub im Roten Meer mit dem Boot planen.

Das Dokument warnt Taucher angesichts einer Liste von Mängeln, die die MAIB bei Schiffen festgestellt hat, die in den letzten Jahren in teilweise tödliche Unfälle verwickelt waren, zur Vorsicht bei der Auswahl eines Tauchboots im Roten Meer.

