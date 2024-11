Zwei bekannte Tauch-Liveboards lodern

Auf zwei unter Sporttauchern wohlbekannten Hausbooten – eines im ägyptischen Roten Meer, das andere auf den Malediven – kam es Berichten zufolge zu verheerenden Bränden.

Das Dreideck Nouran, betrieben von Entdecker des Roten Meeres, is understood to have caught fire last night (6 November) while at Daedalus Reef, though the cause of the blaze is unknown. Guests and crew were evacuated from the boat and taken to Hurghada.

Das 36 gebaute 2006 m lange Liveaboard mit Mahagoni-Rumpf verkehrte von Hurghada aus sowohl im Norden als auch im Süden des Roten Meeres, wobei die regelmäßigen einwöchigen Südtouren die Brothers, Daedalus und Elphinstone ansteuerten. Es bot Platz für bis zu 24 Gäste und verfügte über Einrichtungen für technische Taucher.

“Thankfully, all guests and crew were safely evacuated without any injuries, and everyone is now back on land,” said Red Sea Explorers in a statement. “Despite the swift and professional efforts of our crew the fire could not be contained, and we were unable to save mv Nouran.

“While the safety of our guests and crew is our foremost priority, the loss of MV Nouran is profoundly felt. She was not just a vessel; she was a home, both for us and for the many guests who shared unforgettable journeys aboard her.

“We have been deeply moved by the outpouring of kind and supportive messages from our clients and business partners. These condolences bring warmth on a difficult day, and we are incredibly grateful for the compassion shown by our community.

“Our team is working diligently to find solutions for guests who have bookings on mv Nouran for the remainder of the season. We will be reaching out to each agent and customer as soon as possible with further information.”

Blue Voyager was on break

Auf den Malediven ist das 37 m lange Schiff mit Stahlrumpf Blaue Voyager, betrieben von Master-Tauchsafaris, fing heute in den frühen Morgenstunden (7. November) während einer Wartungspause im Hafen von Hulhumalé in der Nähe der Hauptstadt Malé Feuer – es waren also keine Gasttaucher beteiligt und es gab keine weiteren Opfer.

Das preisgekrönte Blaue Voyager wurde 2001 gebaut und konnte in seinen drei Suiten und 26 Kabinen 10 Gäste befördern. Es war das einzige Schiff der Master-Flotte, das auf den Malediven operierte.

„Nachdem wir versucht hatten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, konnte die gesamte Besatzung das Boot sicher evakuieren“, erklärte Master Liveaboards. „Wir prüfen bereits die durch das Feuer verursachten Probleme auf zukünftigen Reisen. Gäste, die wahrscheinlich betroffen sind, werden zu gegebener Zeit kontaktiert.“

„Wir sind erleichtert, dass es sich nicht um einen schlimmeren Vorfall handelte und dass alle an Bord in Sicherheit sind.“

